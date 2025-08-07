基隆怎樣好玩？文博會「旅圖製造機」一鍵排好行程 爽玩港都不踩雷

策展論述由「基隆女兒」Weizhen Zhang提出，結合設計師顏伯駿的視覺轉譯，讓整體展場既在地又具潮流感。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會「品牌商展」今（7）日起至8月11日正式開放一般民眾入場。其中，由基隆市文化觀光局策劃的主題展覽「流動的港口 世界的基隆」，同步於「島嶼風尚」展區K6-004登場。這場展覽不只展示港都歷史，更要觀眾親自「旅讀」基隆，重新認識這座你以為早已熟悉的城市。

「流動的港口 世界的基隆」2025 台灣文博會基隆展館 。（基隆市文化觀光局提供）

展覽策畫主軸為「字母帶路，旅讀基隆」，現場以A到Z的字母引導，帶出各式旅行提案與城市敘事，規劃4大主題展區，從四百年歷史的港都風貌到一年四季的節慶日常；從下班即走的小旅行靈感，到不打烊的共讀角落，帶領觀眾走入基隆的城市節奏與文化溫度。

「流動的港口 世界的基隆」現場設有「基隆人的行事曆展區」。（基隆市文化觀光局提供）

最吸睛的設計之一，是現場設置的「Happy Hours 旅圖製造機」。觀眾只要挑選喜歡的圖卡，掃碼後就能獲得一份專屬推薦行程，囊括咖啡小店、山海祕境、手作體驗與節慶活動，不是紙上談兵，而是真實可走的路線，讓每個人都能依照自己的步調，展開一段屬於自己的基隆旅程。

這場展覽亦回應2026年基隆即將登場的重要城市活動，為明年的港都文化大戲預作暖身。策展論述由「基隆女兒」Weizhen Zhang提出，結合設計師顏伯駿的視覺轉譯，讓整體展場既在地又具潮流感。數位互動部分則由周杰璁、Anis Wodimaya支援打造，讓旅圖製造機真正成為「最懂觀眾」的旅遊規劃夥伴。此外，展期間還有沉浸式活動陸續推出，包括小老鷹嘉年華遊行、糶手文創拍賣、「愛嶼搖滾」演出、咖啡渣手工皂工作坊與基隆咖啡文化導讀，五感開啟一次到位。

文博會首日開放一般民眾參觀，現場湧進人潮。（記者董柏廷攝）

「流動的港口 世界的基隆」不只是一場靜態展覽，更像一封來自港都的邀請函。從你踏進展場的那一刻起，旅程便已啟程。展覽即日起至8月11日止，地點為南港展覽館1館K6-004展位，詳詢文博會官網。

