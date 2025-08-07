按了會跳耳朵！陳威廷「蠟燭狗」文博會首現身 療癒度爆表

陳威廷攜手創作者林彥良，帶著他筆下的人氣角色「蠟燭狗」等，首度參與文博會，（陳威廷提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會「品牌商展」今（7日）起於南港展覽館1館正式對一般觀眾開放。藝術家陳威廷攜手創作者林彥良，帶著他們筆下的人氣角色「夢の犬與他的朋友們」，首度參與文博會，於J1-143展區正式亮相，一開場就吸引許多觀眾駐足圍觀。

藝術家陳威廷攜手創作者林彥良，帶著他們筆下的人氣角色「夢の犬與他的朋友們」，首度參與文博會，於J1-143展區登場。（陳威廷提供）

藝術家陳威廷來自台南，曾就讀東京藝術大學國際藝術實踐碩士課程，近年於台南美術館、高雄市美術館舉辦個展，也多次於紐約、香港、泰國、日本等地展出，獲獎紀錄豐富。其創作風格獨特，媒材跨越壓克力、油性粉彩與石版畫，擅長從童年記憶中抽取形象，構築帶有模糊情緒與時間斷裂感的視覺詩意。

陳威廷此次不僅帶來全新設計的「泡泡貼紙」，最受注目的，還是那顆人人都想摸一下的「蠟燭狗大頭包包」，不僅外型圓潤呆萌，最大亮點是按一下，耳朵會彈跳起來，成為文博會中「極度欠拍、超想帶走的展品」之一。

陳威廷將筆下的角色打造成超萌周邊商品。（陳威廷提供）

此次展出的IP商品，源自陳威廷一系列跨畫作、詩與裝置的創作角色。這次參展，他與林彥良聯手，將童年幽微情緒、物哀氛圍與可愛玩心融合進文創產品之中，呈現一種「既有點淡淡哀傷、又讓人嘴角上揚」的奇妙氣場。貼紙、布包、文具、立體商品皆現場獨家販售，數量有限，成為本屆品牌展區最受矚目的視覺系展位之一。

外型圓潤呆萌，按一下，耳朵會彈跳起來「蠟燭狗大頭包包」也首度亮相。（陳威廷提供）

此外，陳威廷亦將於8月15日至9月14日，在台南市美術館一館推出最新個展「一抹灰」，將延續以「詩」為出發點的創作脈絡，展出繪畫、石版畫與空間裝置作品。文博會的展位將持續展出至8月11日，有興趣入手限定周邊的粉絲務必把握時間前往南港展覽館現場。

