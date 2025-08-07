文博會首日人潮炸裂！網美IP、角色迷全瘋了 「吃喝玩買」打卡熱點很過癮

2025台灣文博會品牌商展首日開放一般民眾入場，人潮爆滿。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會品牌商展今（7）日開放一般民眾入場，一早還沒開館，南港展覽館就擠進滿滿人潮，展場入口外人龍蜿蜒至少10幾圈，現場工作人員引導民眾從南港展覽館戶外繞上4樓，排隊時間初估超過2小時才得以入館，可見文博會的十足魅力。

2025台灣文博會品牌商展首日開放一般民眾入場現場盛況。（記者董柏廷攝）

今年品牌商展以主題「嗨！水域場」呼應夏日氛圍，打造如海水浴場般五光十色的霓虹視覺空間，場內規劃10大展區、6大主題特展，橫跨原創角色、療癒系設計、永續創意與Z世代文化。無論是朝聖爆紅貼圖明星「變種吉娃娃」、捷運最吸金的「蜜柑站長」、還是超人氣創作者「小兒子阿甯咕」、「霸軒」、「1G與珍妮」、「KINGJUN」，各路粉絲無不卯足全力搶拍合照、現場開買。

2025台灣文博會品牌商展今（7）日開放一般民眾入場，一早吸引人潮入場。（記者董柏廷攝）

文創新秀與設計老將同場飆創意，包括手工首飾品牌「5AM Jewelry」、手作編織「ziliaoshi」、童趣IP「BIBI波波」、熱能科技品牌「愛烙達」、台灣傘王「大振豐洋傘」，及將保育動物融入設計的鋼筆品牌「IWI」。此外也有來自日、韓、美、波蘭等國家的國際品牌共襄盛舉，吸引不少外媒與海外買家進場尋寶。

2025台灣文博會品牌商展首日開放一般民眾入場，吸引許多民眾進場。（記者董柏廷攝）

今年品牌商展另一大亮點，是與交通與生活品牌的異業合作創新高，攜手35家跨產業品牌夥伴，打造「文化如水滲透生活」的全新場景體驗。一卡通公司與設計師楊士慶聯名推出「水風景」票卡，引起現場搶購。本屆文博會品牌商展即日起至8月11日於南港展覽館1館登場，免費入場。文化部提醒，尖峰時段排隊人潮眾多，建議可錯開上午11點至下午2點間高峰，或提早排隊卡位，以免向隅。

2025台灣文博會品牌商展首日，排隊至少超過2小時才能入館。（記者董柏廷攝）

