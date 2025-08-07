遊戲的力量 比你想的更強大

友伴遊戲是孩子社會化的起點。（圖/信誼基金會）

〔記者魏伶如／台北報導〕信誼基金會最新公布「2~8歲遊戲行為與發展現況大調查」，針對全台9,981名幼兒家長，深入了解孩子在家中遊戲行為與能力發展的關聯性。結果顯示，遊戲可以讓孩子長出信心、主動學習、融入團體合作、解決問題，但3C過度使用，也可能悄悄抹去孩子的專注、毅力與關懷等能力的發展。

雖然現代家庭多為雙薪結構，父母工作壓力大、時間有限，但7成家長仍表示「再忙也想陪孩子玩」。近4成家長每天能陪孩子玩30至60分鐘，且有3成父母可以和孩子共玩超過1小時。7成以上父母因親子共玩感到愉悅，也有2成家長坦言共玩過程讓人「疲憊」、「無奈」甚至感到「虧欠」。對於資源助力需求，家長最需要實體親子活動和課程、遊戲場域、實用的遊戲清單或材料包，以及能學習共玩技巧的線上課程等資源的支持。

請繼續往下閱讀...

臺北市立大學心理與諮商學系副教授莊雅婷強調，友伴遊戲是孩子社會化的起點，在調查中也發現，週間和友伴共玩5次以上的孩子，其能力發展明顯優於互動頻率較低的孩子。

而在3C裝置日益普及下，調查顯示58%的2-8歲孩子已開始玩數位遊戲，桃園臨床心理師公會理事長鍾世明建議，2歲以下孩子盡可能不要使用，3-6歲的孩子每天要控制1小時以下，而且最好家長要陪同一起觀看、討論，千萬不要拿手機當保母。培養孩子多元的興趣非常也非常重要，可以轉移孩子對3C的依賴性。

根據這次調查結果，信誼基金會營運長廖瑞文呼籲家長，遊戲要重互動品質，而不是時間長短，而且要幫助孩子創造更多友伴共玩經驗，在不能避免使用3C裝置時，一定要立下使用規範，預防依賴成癮。

「2~8歲遊戲行為與發展現況大調查」特刊免費索取中，網址https://bit.ly/41rXgRo

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法