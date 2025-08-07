自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陳之藩百歲冥誕 成大圖書館「謝天」展出珍貴文獻

2025/08/07 15:04

「謝天：陳之藩百年冥誕館藏精選展」展場一隅。（圖由成大提供）「謝天：陳之藩百年冥誕館藏精選展」展場一隅。（圖由成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕科技人出身、以文學享譽國際的文學家陳之藩教授，生前融合科學與人文精神，曾於1993至2002年在國立成功大學電機系擔任客座教授，與成大師生結下深厚情誼。2009年，成大發起「搶救陳之藩文獻計畫」，保存其一批珍貴文物。

陳之藩教授散文集展示。（圖由成大提供）陳之藩教授散文集展示。（圖由成大提供）

適逢陳之藩教授百年冥誕，成大圖書館以「回顧過去、珍惜現在、展望未來」為主軸，自明（8）日起，舉辦「謝天：陳之藩百年冥誕館藏精選展」，展期至10月15日，地點設於圖書館1樓東側多功能閱覽區。

展覽精選陳之藩教授相關著作、書信、手稿、照片等文物，並設有多個主題展區，包括以時間軸呈現其人生足跡與代表作品的「重要年表」、照片回顧區「歷歷藩華」、展示其科學譯作的「科學的陳之藩」，以及供觀眾留言感念的「不同藩響」感謝牆。

邀請觀展者留下陳之藩作品對個人的影響。（圖由成大提供）邀請觀展者留下陳之藩作品對個人的影響。（圖由成大提供）

展覽期間，圖書館將於9月18日舉辦專題演講。「搶救文獻計畫」召集人、成功大學生理所特聘教授湯銘哲，將分享他對陳之藩的記憶；陳之藩教授夫人、東海大學講座教授童元方，則將以「天容海色：閱讀陳之藩」為題，探討陳教授的文學精神與生活美學。

成大表示，期盼藉由展覽與講座，讓大眾更認識這位深具影響力的文學家，也透過《謝天》一書，提醒人們常懷感恩之心。詳情可上成大圖書館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應