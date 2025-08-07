陳之藩百歲冥誕 成大圖書館「謝天」展出珍貴文獻

「謝天：陳之藩百年冥誕館藏精選展」展場一隅。（圖由成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕科技人出身、以文學享譽國際的文學家陳之藩教授，生前融合科學與人文精神，曾於1993至2002年在國立成功大學電機系擔任客座教授，與成大師生結下深厚情誼。2009年，成大發起「搶救陳之藩文獻計畫」，保存其一批珍貴文物。

陳之藩教授散文集展示。（圖由成大提供）

適逢陳之藩教授百年冥誕，成大圖書館以「回顧過去、珍惜現在、展望未來」為主軸，自明（8）日起，舉辦「謝天：陳之藩百年冥誕館藏精選展」，展期至10月15日，地點設於圖書館1樓東側多功能閱覽區。

展覽精選陳之藩教授相關著作、書信、手稿、照片等文物，並設有多個主題展區，包括以時間軸呈現其人生足跡與代表作品的「重要年表」、照片回顧區「歷歷藩華」、展示其科學譯作的「科學的陳之藩」，以及供觀眾留言感念的「不同藩響」感謝牆。

邀請觀展者留下陳之藩作品對個人的影響。（圖由成大提供）

展覽期間，圖書館將於9月18日舉辦專題演講。「搶救文獻計畫」召集人、成功大學生理所特聘教授湯銘哲，將分享他對陳之藩的記憶；陳之藩教授夫人、東海大學講座教授童元方，則將以「天容海色：閱讀陳之藩」為題，探討陳教授的文學精神與生活美學。

成大表示，期盼藉由展覽與講座，讓大眾更認識這位深具影響力的文學家，也透過《謝天》一書，提醒人們常懷感恩之心。詳情可上成大圖書館官網。

