藝文 > 藝起享享 > 看表演

11位國際天團首席一次看 大師星秀音樂節交響音樂會明登場

2025/08/07 19:12

「大師星秀音樂節交響音樂會」由音樂節師資與新秀共演，成為重要傳統。（TMAF提供）「大師星秀音樂節交響音樂會」由音樂節師資與新秀共演，成為重要傳統。（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第7屆台北大師星秀音樂節（TMAF）正熱烈進行中，來自國際一流交響樂團的首席音樂家們，除擔任指導新秀的師資之外，也規劃一系列音樂會巡演，由指揮大師法比歐‧路易西（Fabio Luisi）率領的「大師星秀音樂節交響音樂會」，將自明日起於國表藝3館巡演。

今年來台擔任音樂節師資的首席音樂家們可說星光熠熠，包括紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、達拉斯交響樂團首席亞歷山大‧卡爾（Alexander Kerr）、克利夫蘭管弦樂團第2小提琴首席史帝芬‧羅斯（Stephen Rose）、耶路撒冷弦樂四重奏中提琴家歐利‧卡姆（Ori Kam）、紐約大都會歌劇院大提琴首席拉斐爾‧費格羅亞（Rafael Figueroa）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、紐約愛樂低音提琴首席堤莫西‧柯布（Timothy Cobb）。

還有克里夫蘭管弦樂團長笛首席約書亞‧史密斯（Joshua Smith）、洛杉磯愛樂單簧管首席波里斯‧艾拉赫維德揚（Boris Allakhverdyan）、芝加哥交響樂團低音管首席凱斯‧邦齊（Keith Buncke）、小號首席伊斯堤邦‧巴塔揚（Esteban Batallán）、紐約愛樂長號首席喬瑟夫‧阿雷西（Joseph Alessi）、紐約大都會歌劇院法國號首席艾瑞克‧洛斯基（Erik Ralske）。

其他還有來自知名音樂學院的教授們，包括英國市政廳音樂學院教授戈登‧杭特（Gordon Hunt）、科隆音樂大學及克倫伯格音樂學院小提琴教授米哈埃拉‧馬丁（Mihaela Martin）、日本桐朋音樂學院弦樂主任原田幸一郎，以及任教於寇蒂斯、茱莉亞音樂學院的台裔旅美中提琴教授黃心芸等，與天團首席們共計18位國際知名音樂家。

「大師星秀音樂節交響音樂會」8日起由台中國家歌劇院出發，9日前往衛武營，10日在台北國家音樂廳演出。

