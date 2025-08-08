自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

喀什米爾書禁令 當局政府打壓異議

2025/08/08 08:00

喀什米爾內政部門發布禁書令。（美聯社）喀什米爾內政部門發布禁書令。（美聯社）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕由印度政府管控的喀什米爾內政部門，於5日發布查禁25本書籍的政令，以書籍內容散播「誤導知識」與「分裂主義」為由，導致販售或持有這些書籍的人可能因此被判入獄。

「這25本書被發現鼓吹暴力與分裂主義，危害印度的主權與領土完整。」內政部在公告中指出。該部門表示，這些書籍「誤導年輕人、美化恐怖主義、煽動反對印度國家的暴力行為方面，扮演了關鍵角色。」

印度在喀什米爾打壓異議，乃因印度與巴基斯坦各自控制喀什米爾一部分，而雙方都聲稱對整個地區擁有主權。許多穆斯林喀什米爾人支持叛軍，期望將該地併入巴基斯坦或成為獨立國家。自1989年，在印度控制的喀什米爾地區，武裝分子一直在反抗新德里的統治。2019年以後，當局愈發將異議視為犯罪，無法容忍印度在喀什米爾主權的質疑言論。

喀什米爾內政部門發布禁書令。（歐新社）喀什米爾內政部門發布禁書令。（歐新社）

25本書籍包含相關書籍包含布克獎得主、社運者兼《微物之神》作者阿蘭達蒂．洛伊（Arundhati Roy）《自由》（Azadi，暫譯）、憲法專家努拉尼（A.G. Noorani）《喀什米爾爭議1947–2012》（The Kashmir Dispute 1947–2012，暫譯）、政治學者蘇曼特拉．博斯（Sumantra Bose）《十字路口的喀什米爾》（Kashmir at the Crossroads，暫譯）與《爭議之地》（Contested Lands，暫譯）、克里斯多福．斯奈登（Christopher Snedden）和維多利亞．斯科菲爾德（Victoria Schofield）等人的著作。

