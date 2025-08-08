自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

莎拉布萊曼確診！《日落大道》台灣演出緊急換角 粉絲這樣說

2025/08/08 01:46

《日落大道》主辦單位公告，莎拉．布萊曼因確診COVID，將由薩曼莎．莫利代打演出諾瑪．戴斯蒙德的角色。（翻攝自寬宏藝術臉書）《日落大道》主辦單位公告，莎拉．布萊曼因確診COVID，將由薩曼莎．莫利代打演出諾瑪．戴斯蒙德的角色。（翻攝自寬宏藝術臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》30週年全新巡演版本首度來台演出，「美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年再度演出音樂劇，親自來台演繹曾經榮耀一時卻被時代遺忘的女星諾瑪，引眾多粉絲朝聖。沒想到卻傳出莎拉姊因為確診，確定無法繼續演出。

《日落大道》主辦寬宏藝術今（8）日凌晨貼出公告，說明全本音樂劇《日落大道》演出人員異動，原定於8月至10日（五-日）國家戲劇院演出「全本音樂劇《日落大道》」節目，原演出者莎拉．布萊曼（Sarah Brightman），因確診COVID，將無法繼續演出，剩餘場次，女主角諾瑪．戴斯蒙德（Norma Desmond）一角將改由薩曼莎．莫利（Samantha Morley）演出，其餘角色演員不變，正常演出。

寬宏藝術表示，觀眾如欲退票，可於2025年8月11日前依寬宏售票系統退票申請辦理。退票申請書如下：

https://imgs2.utiki.com.tw/Data/KHAM/Upload/換角退票申請書-2025日落大道0806-0810場次.pdf）

對此，有觀眾留言說：「哭泣，希望莎拉早日康復，我還是期待能有機會再看到莎拉的諾瑪」，也有觀眾說心疼地說：「希望您快快平安康復」，另也有觀眾說：「Samantha的Norma真的非常棒！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應