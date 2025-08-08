莎拉布萊曼確診！《日落大道》台灣演出緊急換角 粉絲這樣說

《日落大道》主辦單位公告，莎拉．布萊曼因確診COVID，將由薩曼莎．莫利代打演出諾瑪．戴斯蒙德的角色。（翻攝自寬宏藝術臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》30週年全新巡演版本首度來台演出，「美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年再度演出音樂劇，親自來台演繹曾經榮耀一時卻被時代遺忘的女星諾瑪，引眾多粉絲朝聖。沒想到卻傳出莎拉姊因為確診，確定無法繼續演出。

《日落大道》主辦寬宏藝術今（8）日凌晨貼出公告，說明全本音樂劇《日落大道》演出人員異動，原定於8月至10日（五-日）國家戲劇院演出「全本音樂劇《日落大道》」節目，原演出者莎拉．布萊曼（Sarah Brightman），因確診COVID，將無法繼續演出，剩餘場次，女主角諾瑪．戴斯蒙德（Norma Desmond）一角將改由薩曼莎．莫利（Samantha Morley）演出，其餘角色演員不變，正常演出。

寬宏藝術表示，觀眾如欲退票，可於2025年8月11日前依寬宏售票系統退票申請辦理。退票申請書如下：

（https://imgs2.utiki.com.tw/Data/KHAM/Upload/換角退票申請書-2025日落大道0806-0810場次.pdf）

對此，有觀眾留言說：「哭泣，希望莎拉早日康復，我還是期待能有機會再看到莎拉的諾瑪」，也有觀眾說心疼地說：「希望您快快平安康復」，另也有觀眾說：「Samantha的Norma真的非常棒！」

