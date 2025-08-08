鹽水女兒林俐伃返鄉首展「之間」 月之美術館培育新鋭藝術家

台南鹽水月之美術館即日至8月31日在鹽水月津故事館推出展覽「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水女兒返鄉首展「之間—林俐伃個展」，即日起到8月31日在台南鹽水月津故事館展出。林俐伃目前就讀國立台南大學視覺藝術與設計學系視覺藝術碩士班，擅長以繪畫創作記錄身邊的人與物，曾獲2024台南美展西方媒材類優選，8月17日下午2點舉辦藝術家導覽茶會，由她導覽解說，與民眾見面。

鹽水月之美術館策畫在鹽水月津故事館舉辦「之間—林俐伃個展」，月之美術館作為推廣美學，並培育新鋭藝術家的平台。

「之間—林俐伃個展」展出油畫以人像為主。（新營文化中心提供）

林俐伃去年透過月之美術館展覽徵選計畫入選，首次個展即回到家鄉鹽水展出，別具意義，期望透過作品，引領觀眾進入她在創作過程中領略的「人與人之間」的關係。

林俐伃表示，數位時代社交媒體帶來便利，卻削弱了人與人互動情感的深度，因此選擇以油畫這種緩慢、需要投入時間的媒介，建立與被畫者的連結，並藉由圖像為這些人物構築一個情感避風港。

台南鹽水月津故事館推出「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）

此次展出10幅油畫創作，多為肖像作品，企圖在強調快速交流與視覺消費的時代，思考讓藝術成為一種重新建立情感紐帶的方式，不僅是一種創作實踐，更是一種對人際關係的關懷與提問。

