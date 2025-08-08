自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

鹽水女兒林俐伃返鄉首展「之間」 月之美術館培育新鋭藝術家

2025/08/08 14:08

台南鹽水月之美術館即日至8月31日在鹽水月津故事館推出展覽「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）台南鹽水月之美術館即日至8月31日在鹽水月津故事館推出展覽「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水女兒返鄉首展「之間—林俐伃個展」，即日起到8月31日在台南鹽水月津故事館展出。林俐伃目前就讀國立台南大學視覺藝術與設計學系視覺藝術碩士班，擅長以繪畫創作記錄身邊的人與物，曾獲2024台南美展西方媒材類優選，8月17日下午2點舉辦藝術家導覽茶會，由她導覽解說，與民眾見面。

鹽水月之美術館策畫在鹽水月津故事館舉辦「之間—林俐伃個展」，月之美術館作為推廣美學，並培育新鋭藝術家的平台。

「之間—林俐伃個展」展出油畫以人像為主。（新營文化中心提供）「之間—林俐伃個展」展出油畫以人像為主。（新營文化中心提供）

林俐伃去年透過月之美術館展覽徵選計畫入選，首次個展即回到家鄉鹽水展出，別具意義，期望透過作品，引領觀眾進入她在創作過程中領略的「人與人之間」的關係。

林俐伃表示，數位時代社交媒體帶來便利，卻削弱了人與人互動情感的深度，因此選擇以油畫這種緩慢、需要投入時間的媒介，建立與被畫者的連結，並藉由圖像為這些人物構築一個情感避風港。

台南鹽水月津故事館推出「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）台南鹽水月津故事館推出「之間—林俐伃個展」。（新營文化中心提供）

此次展出10幅油畫創作，多為肖像作品，企圖在強調快速交流與視覺消費的時代，思考讓藝術成為一種重新建立情感紐帶的方式，不僅是一種創作實踐，更是一種對人際關係的關懷與提問。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應