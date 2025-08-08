自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

八里愛心教養院生「陶藝．淘意」特展 滬尾藝文園區展至9/7

2025/08/08 14:15

八里愛心教養院在滬尾藝文園區舉辦〈陶藝．淘意〉特展。（記者翁聿煌攝）八里愛心教養院在滬尾藝文園區舉辦〈陶藝．淘意〉特展。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立八里愛心教養院即日起於滬尾藝文休閒園區「滬尾故事館」舉辦「陶藝．淘意」特展，展出由院生創作各式蟲魚鳥獸和竹子、海芋花、櫻花等數百件陶藝和手拉坏作品，這些都是由身障院生用手、甚至用腳創作出來的，歡迎各界前往觀賞，為院生加油打氣，展期至9月7日。

陶藝社團老師張耀全指出，他會依每位院生的特質給予個別指導，以腦麻院生韋汝創作「陶竹」為例，必須分成竹節、竹葉、構圖和上釉等四個步驟，而韋汝只有左手拇指與食指有功能，一堂課下來，只能搓揉4、5片葉子。

罹患腦麻的韋汝為眾人導覽自己的作品 包含黃色小鴨和綠頭鴨及花器。（記者翁聿煌攝）罹患腦麻的韋汝為眾人導覽自己的作品 包含黃色小鴨和綠頭鴨及花器。（記者翁聿煌攝）

韋汝表示，創作很辛苦，因為夏天黏土很容易乾，乾了就無法塑形，還要噴水，但她不願意放棄，她曾經在3個月內捏塑了50隻鴨子，再上釉成黃色小鴨或綠頭鴨，作品完成是她最開心的事，會忘掉創作期間身體所承受的痛苦。

社會局專委林秀穗表示，院生突破身體的限制，以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品，也為自己的人生留下印記，非常感謝滬尾藝文休閒園區，連續4年來免費提供園地，使院生的作品得以讓社會各界看見。滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，園區融合淡水自然美景，打造「共美·共學·共鳴」的文化場域，院生的作品讓人看見他們的創造力和生命力。

罹患腦麻的韋汝示範如何以左手拇指與食指捏塑出每一片竹葉。（記者翁聿煌攝）罹患腦麻的韋汝示範如何以左手拇指與食指捏塑出每一片竹葉。（記者翁聿煌攝）

八里愛心教養院院長劉文湘表示，8月7日、15日、22日、29日下午1點到2點及2點到3點，安排8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗」，每堂10個名額開放免費報名，由院生帶領民眾共同體驗陶藝的樂趣與療癒。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應