八里愛心教養院生「陶藝．淘意」特展 滬尾藝文園區展至9/7

八里愛心教養院在滬尾藝文園區舉辦〈陶藝．淘意〉特展。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立八里愛心教養院即日起於滬尾藝文休閒園區「滬尾故事館」舉辦「陶藝．淘意」特展，展出由院生創作各式蟲魚鳥獸和竹子、海芋花、櫻花等數百件陶藝和手拉坏作品，這些都是由身障院生用手、甚至用腳創作出來的，歡迎各界前往觀賞，為院生加油打氣，展期至9月7日。

陶藝社團老師張耀全指出，他會依每位院生的特質給予個別指導，以腦麻院生韋汝創作「陶竹」為例，必須分成竹節、竹葉、構圖和上釉等四個步驟，而韋汝只有左手拇指與食指有功能，一堂課下來，只能搓揉4、5片葉子。

請繼續往下閱讀...

罹患腦麻的韋汝為眾人導覽自己的作品 包含黃色小鴨和綠頭鴨及花器。（記者翁聿煌攝）

韋汝表示，創作很辛苦，因為夏天黏土很容易乾，乾了就無法塑形，還要噴水，但她不願意放棄，她曾經在3個月內捏塑了50隻鴨子，再上釉成黃色小鴨或綠頭鴨，作品完成是她最開心的事，會忘掉創作期間身體所承受的痛苦。

社會局專委林秀穗表示，院生突破身體的限制，以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品，也為自己的人生留下印記，非常感謝滬尾藝文休閒園區，連續4年來免費提供園地，使院生的作品得以讓社會各界看見。滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，園區融合淡水自然美景，打造「共美·共學·共鳴」的文化場域，院生的作品讓人看見他們的創造力和生命力。

罹患腦麻的韋汝示範如何以左手拇指與食指捏塑出每一片竹葉。（記者翁聿煌攝）

八里愛心教養院院長劉文湘表示，8月7日、15日、22日、29日下午1點到2點及2點到3點，安排8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗」，每堂10個名額開放免費報名，由院生帶領民眾共同體驗陶藝的樂趣與療癒。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法