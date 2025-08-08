「台北非常Live！」今登場 9國跨風格好聲音交會台北城

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平介紹，今年的演出陣容來自9個國家，包括芬蘭、牙買加、美國、加拿大、韓國、英國、法國、菲律賓、日本的演出者。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕2025潮台北TRENDY TAIPEI系列活動「台北非常Live！」，活動即日起至9月7日盛大展開，共有23家橫跨Live House、音樂酒吧與餐廳的展演空間熱烈響應，將帶來超過55場精采演出，同時有來自9個國家的音樂人，透過不同世代、不同語言與風格的好聲音交會於台北城。

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平介紹，今年的演出陣容來自9個國家，包括芬蘭、牙買加、美國、加拿大、韓國、英國、法國、菲律賓、日本的演出者，演出類型更是跨風格、跨越語言，像是華語金曲、爵士情歌、嘻哈派對，到大師演奏講座、爵士樂團演奏與音樂舞蹈秀、手碟與人聲結合沉浸式演出、獨立樂團、ACG樂團、地下偶像到耳機派對。

許理平表示，活動也邀請多位知名藝人驚喜登場，包含世界鼓王Eric Moore、金馬金鐘雙棲藝人郎祖筠、製作人暨創作者鐘成虎、金曲創作歌手謝震廷、爵士金曲樂團Plutato等等，無論是爵士樂迷、搖滾樂團愛好者，還是ACG支持者，都能在這場音樂盛宴中找到共鳴。

文化局表示，「台北非常Live！」的策畫並非一次性的節目集結，而是一次實踐文化共創的行動，無數優秀創作者與樂團，都是從這些小而精的舞台被看見、被聽見，而這些場館，不只是表演的地方，更是台北夜生活的靈魂。因此，在這次「潮臺北TRENDY TAIPEI」主體活動下，市府首度與場館業者合作，開創屬於臺北，也屬於這個時代的城市音樂風景線。

