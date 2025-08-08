自由電子報
晴時多雲

藝術文化

宗教博物館兒童館特展「斷腳小黑熊的生命故事」感動延長

2025/08/08 14:26

宗博館與農業部生物多樣性研究所合作，以一隻來自雪山、歷經截肢重生的小黑熊真實故事為起點，帶觀眾走進森林，與標本對話。（記者翁聿煌攝）宗博館與農業部生物多樣性研究所合作，以一隻來自雪山、歷經截肢重生的小黑熊真實故事為起點，帶觀眾走進森林，與標本對話。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館兒童館，正展出關於「修補」與「共好」的生命教育特展「不只一百種：保種計畫II──當小黑熊與不同的生命相遇」，由於民眾迴響熱烈，館方宣布將原訂展期延長至今年底，讓更多家庭、學校與教育者有機會來一趟靈性與環境交織的旅程。

宗博兒童館展場以真實標本搭配感官互動設計，構築一座寓教於感的森林世界，帶觀眾走進森林。（記者翁聿煌攝）宗博兒童館展場以真實標本搭配感官互動設計，構築一座寓教於感的森林世界，帶觀眾走進森林。（記者翁聿煌攝）

宗博館指出，展覽由宗博兒童館與農業部生物多樣性研究所合作，展場以真實標本搭配感官互動設計，構築一座寓教於感的森林世界，以一隻來自雪山、歷經截肢重生的小黑熊真實故事為起點，這場展覽帶觀眾走進森林，與標本對話，與動物交換視角，重新思索「我們與其他生命的關係」。

宗博館指出，展覽背後的核心精神，來自靈鷲山開山住持、宗博館創辦人心道法師倡導的「靈性生態」理念，他認為人類與萬物之間是互濟共生的關係，要尊重物種存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界。

世界宗教博物館兒童館，生命教育特展「不只一百種：保種計畫II──當小黑熊與不同的生命相遇」，展期延長至今年底。（記者翁聿煌攝）世界宗教博物館兒童館，生命教育特展「不只一百種：保種計畫II──當小黑熊與不同的生命相遇」，展期延長至今年底。（記者翁聿煌攝）

特展第二區「與人類相遇」，設計互動區塊，包括觀察動物標本、記錄感受、討論生死觀，延伸自原住民德拉楠部落孩子的生活經驗，在部落環境中長大的孩子，面對死亡不逃避、不害怕，以平靜和尊重看待一切生靈，這樣的態度，讓人反思：是否能像孩子一樣看見死亡裡的靈性？

在展覽最後區塊，觀眾將直視野生動物的真實處境，包括路殺、棲地消失、獸鋏陷阱，這些殘酷是每日發生的生態哀歌，透過生物多樣性研究所提供野生動物救護紀錄片，得以見證每一段從受傷到重返森林的歷程，看見保育人員的溫柔堅持與不言放棄，也看見「保種」不是標本保存，而是人與自然重新建立關係的行動。

