毫芒雕刻師陳逢顯新作「戰爭與和平」刻工挑戰極限寓意深遠

台灣毫芒雕刻師陳逢顯新作「戰爭與和平」，刻工挑戰極限寓意深遠。（陳逢顯提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯再次以驚人技藝挑戰金工藝術極限，成功創作出當今世界最小的黃金雕刻作品「戰爭與和平」，作品中的黃金手槍長度約2公分，而蝴蝶平均尺寸僅0.4公分，不僅雕工細緻入微，作品所呈現的意象亦是令人玩味再三。

高倍放大鏡下的「戰爭與和平」。（記者翁聿煌攝）

陳逢顯說，作品「戰爭與和平」寓意深遠，一把鏽跡斑斑、被遺棄的老槍，靜靜地橫放在時光的角落，槍口上卻駐足著一隻栩栩如生的蝴蝶，蝴蝶輕盈地停留著，沒有恐懼、沒有干擾，只有安詳的寧靜。蝴蝶象徵和平與希望，似乎在無聲地告訴世人「即使歷經殘酷的戰爭，只要選擇放下武器，和平終將到來」。

陳逢顯表示，作品中那把「拋棄腐朽的槍枝」代表人類對戰爭的遠離與對和平的嚮往，而「迎風輕舞的蝴蝶」則象徵重生與希望，帶領人們走向光明與美好未來。

毫芒雕刻師陳逢顯在高倍放大鏡前聚精會神創作。（記者翁聿煌攝）

他指出，「戰爭與和平」不僅是一件藝術品，更是一個充滿人文關懷的哲思作品，它以強烈的視覺對比──沉重、冰冷的槍枝與輕盈、自由的蝴蝶，傳遞出「放下殺戮、擁抱和平」的普世價值，這件作品對他而言，無疑是黃金雕刻技術的一次極限挑戰。黃金材質延展性強，要在僅0.4公分的蝴蝶翅膀上雕刻出細膩紋理，更是困難重重。蝴蝶翅膀的每一個弧度，都需透過顯微鏡反覆修磨與打磨，微小到幾乎只能用毫米級的尺度來計算。

目前，世界最小黃金雕刻「戰爭與和平」作品，正於新店陳逢顯毫芒雕刻館展出，吸引許多藝術愛好者前來一睹風采。

