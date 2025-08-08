自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

潮州三山國王廟「時光遶境」展 暑期吸國際青年團體驗

2025/08/08 14:40

曾任三山國王廟董事長的林耀輝，特別到場看「時光遶境」展。（記者陳彥廷攝）曾任三山國王廟董事長的林耀輝，特別到場看「時光遶境」展。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮公所為傳揚地方信仰中心三山國王廟的歷史與文化，與台灣好基金會、青年團體潮州小直攜手，於日式歷史建築文化園區舉辦專屬三山國王廟的「時光遶境」展覽，獲得外界好評，也吸引國際青年團特地來參訪。這群親善大使直說，回國後要透過鏡頭的紀錄，向朋友分享潮州之美。

八國「青年聯軍」到潮州體驗日式文化園區的「時光遶境」展覽。（記者陳彥廷攝）八國「青年聯軍」到潮州體驗日式文化園區的「時光遶境」展覽。（記者陳彥廷攝）

潮州鎮公所舉辦「時光遶境」三山國王廟老照片展及開幕論壇，透過蒐羅多年來的珍貴影像及文化傳述，深入了解地方信仰的淵源與故事，見證廟宇在地方發展的脈動，並邀請鄉親走進時光隧道，一同探索建基路老街的文化記憶與未來可能。

「園區首個長達近半年的展覽！」鎮公所主秘王建元說，潮州三山國王廟自1773年至今252年，正好也是蛇年，今天展品包括已不輕易示人的開基王爺神像相片。他也透露，潮州的三山國王廟是由大王爺坐鎮中央，與一般三山國王廟由三王爺坐鎮的方式不同，加上潮州三山國王遶境都是為大王爺生日暖壽而舉辦，相對罕見，展期至明年1月。

八國「青年聯軍」到潮州體驗日式文化園區的「時光遶境」展覽。（記者陳彥廷攝）八國「青年聯軍」到潮州體驗日式文化園區的「時光遶境」展覽。（記者陳彥廷攝）

獨特的展覽經在地扶輪社牽線，成功將外交部補助的暑期國外青年交流團引入潮州，來自西班牙、德國、匈牙利、克羅埃西亞、 奧地利、比利時、印度及美國的8國青年，來到潮州長住多日，走訪富有人情味的熱情小鎮。王建元說，這些外國高中、大學生對台灣民俗文化饒富興趣，因此他特別用淺顯易懂的方式，導出三山國王對潮州人的特別意義。這群親善大使也用相機記錄潮州之美，盼回國能分享給他們的國人，對潮州留下深刻記憶，進一步讓世界看見潮州。

