偏鄉孩子用藝術交朋友 4校台南樹人國小發表成果

〔記者楊金城／台南報導〕由善耕關懷台灣文教基金會發起的「版畫創作營」在台南市後壁區樹人國小舉辦，來自4所偏鄉小學的師生齊聚一堂，共同沉浸於版畫藝術的創作與交流，透過畫筆傳達情感、用線條記錄故事，今（8日）發表學習成果，作品充滿故事與創意。

參與的學生來自台南市後壁區樹人國小、南投縣信義鄉人和國小、民和國小、嘉義縣成功國小，由版畫大師吳鴻滄老師親自指導，結合樹人國小藝術團隊投入教學，帶領孩子們從觀察、構圖到印製版畫，完整體驗藝術創作的歷程。

學童在創作中展現細膩的觀察力與真摯的情感，像樹人國小張睿修以《鹿港天后宮走讀》為題，運用針刻技法細膩描繪古廟風貌，表現文化傳承的深厚意涵。也有學生走訪在地的獨立書店「書集囍室」後，透過版畫呈現閱讀與社區文化的連結。

甚至有學生將「丹娜絲颱風」災後搶修屋頂的情景入畫，刻畫出對家園的不捨與生活中堅毅刻苦的精神。

嘉義縣成功國小學生則以鄒族戰祭與北回歸線地標為主題，作品視覺鮮明、文化意象強烈，展現地方認同感。

人和國小田芷琪的《蒲公英的想念》則觸動人心，以簡潔構圖表達對父親深深的思念之情。

善耕關懷台灣文教基金會說，創作營讓4校學生透過共學互動，不只學習技藝，也交換生活經驗與內心感動，讓藝術成為連結彼此的橋梁，留下最難忘的暑假。

