十三行博物館推「零碳輕旅」 門票化身八里淡水旅遊通行證

新北市十三行博物館推出「十三漫遊-零碳輕旅」，透過渡輪與單車的綠色接駁無縫暢遊，實踐永續旅行理念。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館即日起推出「十三漫遊–零碳輕旅」，以低碳旅遊生態圈為主軸，結合八里、淡水食宿遊購行優惠，打造兼顧文化體驗與永續理念的深度旅程。持十三行博物館門票，除能探索史前文化，更能享有超過百家特約商家的優惠，暢遊河岸景點並落實減碳行動。

十三行博物館長羅珮瑄表示，活動路線從八里左岸自行車道出發，串聯米倉無限公園、八里渡船頭、新北市永續環境教育中心與挖子尾自然保留區等地，展現自然生態與人文風貌。配合「十三門票吃喝加碼」活動，遊客可於沿線特色商家享折扣，並獲渡輪航線及自行車租借9折以上優惠，結合渡輪與單車的綠色交通，實踐無縫低碳旅遊。

羅珮瑄說，住宿與餐飲部分，十三行攜手八里福朋喜來登酒店、將捷金鬱金香酒店及福容大飯店淡水漁人碼頭，提供包括餐飲83至9折優惠、客房免費升等、假日自助晚餐85折等。

羅珮瑄指出，八里是新北市淨零碳示範區，館方以文化為核心，串聯自然生態與在地商家，推動文化與環境的正向影響。此次同步推出「十三漫遊：八里好行」數位地圖，採無紙化設計並可直接連結Google地圖，便利規劃行程，也為減碳盡一份力。活動詳情可至十三行博物館官網及粉絲專頁查詢。

