「虎姑婆」默劇闖進大阪世博！台灣繪本讓日本小孩又怕又愛
「野孩子肢體劇場」以跨越語言隔閡的默劇演繹台灣繪本《虎姑婆》，演出首日吸引許多家長帶著孩子親子共賞，大小朋友一同參與演出。（文化部提供）
〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」進入第2週，位於中之島由安藤忠雄設計的「童書之森」，正展出「台灣繪本、佮意啦」，以50本翻譯成日文的經典台灣繪本，呈現原住民、民間故事、食文化等7大主題。配合展覽，今（8）日至10日由
野孩子團長姚尚德表示，選擇《虎姑婆》是因為兒時對歌曲的恐懼印象，直到長大才發現故事版本多元。默劇能去除語言隔閡，讓孩子專注在肢體與表情，「當看到孩子一開始怕老虎，後來因為互動而露出笑容，就是我們想要的文化連結」。
「野孩子肢體劇場」演繹台灣繪本經典故事《虎姑婆》，以默劇形式撇除「可怕」的語言，讓孩子們腦中留下對「虎姑婆」可愛的印象。（文化部提供）
演出中，6位日本小朋友化身「錦囊法寶」裡的老鼠，在舞台上齊聲唧唧唧攻退虎姑婆，讓大人小孩都投入情節。台下甚至有媽媽一邊看劇、一邊替幼兒低聲解說，彷彿翻動一冊「立體繪本」。
童書之森館長伊藤真由美認為，《虎姑婆》情節與日本民間故事類似，既可愛又帶點恐怖，能勾起孩子的探索興趣。展覽持續至8月20日，活動與入館須事先上官網預約。
