大阪童書之森驚現「小老鼠軍團」 唧唧驅趕「虎姑婆」成最萌畫面

「野孩子肢體劇場」在童書之森帶來「默劇演出—虎姑婆」，詼諧逗趣的演出吸引大小朋友的目光。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕大阪中之島「童書之森」今（8）日出現一幕最萌戰役，6位日本小朋友在舞台上組成「小老鼠軍團」，齊聲唧唧唧驅趕虎姑婆，全場觀眾歡呼聲不斷。這是「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪・關西世博」展區「台灣繪本、佮意啦」的默劇演出亮點。

演出由野孩子肢體劇場改編自王家珍、王家珠版《虎姑婆》，透過默劇減去語言障礙，讓觀眾專注在肢體語彙。團長姚尚德說，現場孩子雖然對老虎形象有恐懼，但透過互動能快速化解，「有個孩子原本眼神害怕，結果聽到老虎喵了一聲立刻笑了」。

請繼續往下閱讀...

觀眾反應熱烈，不少家長與孩子一起做出攻擊虎姑婆的手勢，甚至比孩子更投入。因為是默劇，台下還出現媽媽邊看邊為幼兒解說的畫面，宛如「現場立體繪本」。

展覽現場同時展出50本附日文翻譯的台灣經典繪本，橫跨原住民文化、民間故事、生活飲食等主題，並將舉辦至8月20日。接下來的8月15日至17日，將由巴雀藝術與大阪在地台灣媽媽共同演出《室內樂 feat.讀繪本》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法