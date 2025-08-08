自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《我家的事》榮獲紐約亞洲影展大獎 社頭元素閃閃發亮

2025/08/08 15:11

潘客印帶領劇組回社頭開記者會，獲鄉親力挺。（記者顏宏駿攝）潘客印帶領劇組回社頭開記者會，獲鄉親力挺。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣新銳導演潘客印執導的首部劇情長片《我家的事》，至今已獲獎無數，它以台灣家庭故事為核心，日前更一舉拿下紐約亞洲影展最佳劇情片大獎，將於9月12日在台灣正式上映，劇組團隊今天回到潘客印的家鄉──社頭召開記者會。

這部片有滿滿的「社頭元素」，社頭號稱有「三多」，董事長多、芭樂多、襪子多，今天會場滿滿的「三多」，許多董事長、芭樂農友，把事情擱下，特地出席這場記者會。其中不乏潘客印昔日的老師、鄰居好友，大家遇到潘客印，都稱他為「客運仔」。

潘客印表示，在記者會現場遇到不少長輩叫他「客運仔」，讓他很窩心也很驚訝。小時候大家都叫他「客運仔」，對他開玩笑說，以後要開「社頭客運」，「客運」其實是他名字「客印」的諧音。

潘客印說，社頭是他從小生長的地方，這裡給他拍電影的勇氣，他一個「社頭囝」到城市打拚，遇到很多難題和規矩，只要回到社頭，「我的心就變很大」，讓他有勇氣再繼續走下去。

高伊玲、潘客印、藍葦華出席記者會。（記者顏宏駿攝）高伊玲、潘客印、藍葦華出席記者會。（記者顏宏駿攝）

社頭鄉長蕭浚二說，這是首部以社頭為背景的劇情片，又是「社頭囝」執導，非常不容易，電影裡有昔日「客廳即工廠」的場景，有社頭媽媽的拷克機、烘襪間，很高興透過這部片把社頭意象行銷出去，謝謝導演用鏡頭向世界介紹社頭，讓大家看見社頭，希望大家進入電影院看《我家的事》，也歡迎大家來社頭玩。

今天出席的還有演員藍葦華、高伊玲，高伊玲說，在社頭拍片真是美好的記憶，有吃不完的芭樂，在落日餘暉中，走在田間小路，「社頭好美」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應