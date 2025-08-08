《我家的事》榮獲紐約亞洲影展大獎 社頭元素閃閃發亮

潘客印帶領劇組回社頭開記者會，獲鄉親力挺。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣新銳導演潘客印執導的首部劇情長片《我家的事》，至今已獲獎無數，它以台灣家庭故事為核心，日前更一舉拿下紐約亞洲影展最佳劇情片大獎，將於9月12日在台灣正式上映，劇組團隊今天回到潘客印的家鄉──社頭召開記者會。

這部片有滿滿的「社頭元素」，社頭號稱有「三多」，董事長多、芭樂多、襪子多，今天會場滿滿的「三多」，許多董事長、芭樂農友，把事情擱下，特地出席這場記者會。其中不乏潘客印昔日的老師、鄰居好友，大家遇到潘客印，都稱他為「客運仔」。

潘客印表示，在記者會現場遇到不少長輩叫他「客運仔」，讓他很窩心也很驚訝。小時候大家都叫他「客運仔」，對他開玩笑說，以後要開「社頭客運」，「客運」其實是他名字「客印」的諧音。

潘客印說，社頭是他從小生長的地方，這裡給他拍電影的勇氣，他一個「社頭囝」到城市打拚，遇到很多難題和規矩，只要回到社頭，「我的心就變很大」，讓他有勇氣再繼續走下去。

高伊玲、潘客印、藍葦華出席記者會。（記者顏宏駿攝）

社頭鄉長蕭浚二說，這是首部以社頭為背景的劇情片，又是「社頭囝」執導，非常不容易，電影裡有昔日「客廳即工廠」的場景，有社頭媽媽的拷克機、烘襪間，很高興透過這部片把社頭意象行銷出去，謝謝導演用鏡頭向世界介紹社頭，讓大家看見社頭，希望大家進入電影院看《我家的事》，也歡迎大家來社頭玩。

今天出席的還有演員藍葦華、高伊玲，高伊玲說，在社頭拍片真是美好的記憶，有吃不完的芭樂，在落日餘暉中，走在田間小路，「社頭好美」。

