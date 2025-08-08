自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

6無形文化藝師參展「文化裡的點燈人」！具現化無形文資

2025/08/08 15:54

臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕。（記者叢昌瑾攝）臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕。（記者叢昌瑾攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局「文化裡的點燈人」特展今（8）日在中山堂揭幕，邀請6位印鈕、漆線、斲琴等傳統技藝保存者，特展為免費入場，展期自8月9日至31日，將具體展現無形文化資產的內涵。文化局長蔡詩萍致表示，藝師們年事已高，文化局要肩負保存之責。

臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕，圖為文化局長蔡詩萍致詞。（記者叢昌瑾攝）

文化局指出，這次參展的六位藝師，有民國98年登錄為「印鈕」保存者的廖德良藝師，民國102年登錄為「漆線」保存者的顏金益、民國108年登錄為「糊紙」保存者的張秋山、民國108年登錄為「糊紙」保存者的李清榮、民國110年登錄為「繩結」保存者的陳夏生，以及民國112年登錄為「斲琴」保存者的林立正。

臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕，圖為顏金益師傅的漆線工藝。（記者叢昌瑾攝）臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕，圖為顏金益師傅的漆線工藝。（記者叢昌瑾攝）

北市文化局長蔡詩萍致詞表示，台北市自2008年推動無形文化資產登錄與保存計畫至今，已累計登錄24項共39名保存者與團體，他要深深向每一位保存者致謝。成為保存者，不是5年、10年，而是一輩子的時間，相較於其他更大眾及娛樂取向的文化活動，保存文化資產顯得寂寞許多，卻是城市中不可或缺的一部分，文化局將持續以政策推動文化資產保存與技藝傳承。

臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕。（記者叢昌瑾攝）

文化局說明，此次特展以「光」為主題意象，呈現藝師一生奉獻所點亮的文化火炬，並以記憶與技藝為2大主軸，勾勒出傳統工藝的歷史深度與當代表現，讓民眾認識工藝的基本內涵，搭配藝師的創作歷程和精選作品，建立起對於傳統工藝更加立體且廣泛的認知。特展為免費入場，展期自8月9日至31日，並同步推出六場特色體驗工作坊，亦為免費，邀請民眾參與。

臺北市無形文化資產傳統工藝特展「文化裡的點燈人」，今（8）日在台北市中山堂揭幕，圖為廖德良師傅的印鈕工藝。（記者叢昌瑾攝）

廖德良會後接受媒體聯訪表示，傳統工藝不僅反映先民的生活智慧及審美，更是民間習俗和宗教信仰的展現，他在60年的篆刻歲月中領悟，雕刻、繪畫都是社會教育的一環，每個形體裡頭都有意義。廖德良也說，傳統藝術需要傳承，但可能無法靠自己生存，所以需要政府及社會大眾幫忙，他鼓勵年輕人來學，但當成兼職或興趣就好。

