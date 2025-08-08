紙風車368今晚重返新北永和 睽違12年巧逢父親節 約88來看戲

紙風車368今晚重返新北永和演出，適逢88節。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，將於今（8）日晚間在新北市永和區仁愛公園演出，這也是第3輪巡演於新北市的首站，紙風車表示，適逢父親節，歡迎民眾扶老攜幼全家觀賞。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，368藝術工程現進行到第3輪，都是靠各界力量共同支持，才有辦法走到現在。今晚的演出，就有新北市政府文化局、教育局一起協助宣傳，以及周慶珍區長帶領公所同仁從前期各式活動宣傳，及演出現場的人力支援，可以看到人與人、人與故鄉土地的連結更加緊密，」而且孩子看戲的笑容總是暖化了我們這些大人，也讓更多的個人與企業持續加入368工程。」

紙風車368第3輪，觀眾可欣賞到隨著時代與時俱進的吸睛內容。

（紙風車提供）

此次重返新北市展開「368」第3輪，演出《台灣幻想曲》，有大人、小孩都愛看的內容；而距離上次在永和區演出已相隔12年，張敏宜期盼未來有更多各界人士捐款支持368工程，讓各個鄉鎮的孩子不會再等這麼久。」

