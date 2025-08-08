自由電子報
藝文 > 即時

虎尾建國眷村工作假期10年不斷 12青年用雙手為眷村點綴活力

2025/08/08 18:08

12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（劉志謙提供）12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（劉志謙提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾建國眷村在2015年雲林縣府公告登錄建國一、二村雲林聚落建築群，並陸續展開修復。眷村營運管理中心執行長劉志謙10年前發起工作假期活動，讓青年們協助修復、活化空間，今年共12位青年參與，在丁棟旁建造木製休憩平台。青年們看見成果後，開心地說：「非常有成就

12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（記者李文德攝）12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（記者李文德攝）

劉志謙表示，舉辦工作假期的主因是10年前要活化眷村建築，不過當時礙於人手不足，因此發想可以利用公民的力量協助修繕公部門可能尚未來得及修復、活化空間尚無立即性的建築。透過5天4夜的工作假期，讓16歲以上青年們靠著自己的雙手為眷村房屋修繕盡一份心力。

工作假期已辦10年，不少曾經修繕的建築仍有青年們留念的蹤跡。（記者李文德攝）工作假期已辦10年，不少曾經修繕的建築仍有青年們留念的蹤跡。（記者李文德攝）

劉志謙表示，此次共有12名青年參加工作假期，主要目標鎖定丁棟旁草地，因無休憩空間讓遊客坐下，所以青年需要齊心協力製作長4米、寬2.5米的木製休憩平台。迄今為止10年來大約有7座屋舍藉年輕人的雙手完成，甚至至今都還健在，有些屋頂梁柱，都還留著學生們的名字，富含珍貴的紀念意義。

劉志謙說，今年工作假期更是首度邀請眷村進駐店家協力合作，今年讓專門編織的業者一起針對休憩平台製作網格坐墊，日後也會持續邀請店家一同為眷村盡分心力，也讓更多人能夠看見每一位店家的特色。

12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（記者李文德攝）12名青年為眷村丁棟旁草皮，製作全新木製休憩平台。（記者李文德攝）

來自馬來西亞的僑生謝偉良表示，依他的觀察，台灣針對歷史建築或文化資產較偏向活化再利用，想不到首次到雲林就接觸到台灣特有的眷村文化，更能以自己的雙手為眷村增添亮點，印象非常深刻；來自雲林西螺的吳宥均表示，透過此次的工作假期除了能和促進同儕互動，看到休憩平台完成後，更有滿滿成就感。

