藝文 > 即時

特別的父親節 台南東門美術館攜手藝術家義賣藝術品助受災戶重建

2025/08/08 18:11

特別的父親節，台南北門區東門美術館三館（南市歷史建築北門出張所）今天邀請熱心藝術家響應「愛在府城、藝起募愛」公益捐贈行動，義賣捐助北門災區家庭重建。（東門美術館三館提供）特別的父親節，台南北門區東門美術館三館（南市歷史建築北門出張所）今天邀請熱心藝術家響應「愛在府城、藝起募愛」公益捐贈行動，義賣捐助北門災區家庭重建。（東門美術館三館提供）

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝父親節，一場充滿愛與關懷的藝術公益活動今（8）日在台南北門區東門美術館三館（南市歷史建築北門出張所）登場，館方邀請熱心藝術家響應「愛在府城、藝起募愛」公益捐贈行動，無償捐出個人創作的藝術作品，透過義賣將把所得全數捐助給受丹娜絲颱風重創的北門區家庭，讓藝術成為傳遞希望的力量，溫暖人心。

台南北門區東門美術館三館（南市歷史建築北門出張所）展出藝術品義賣。（雲嘉南管理處提供）台南北門區東門美術館三館（南市歷史建築北門出張所）展出藝術品義賣。（雲嘉南管理處提供）

這次藝術展展出作品涵蓋水墨、油畫、陶藝等多元媒材，也同步舉行義賣義購，為父親節增添一份格外有意義的祝福。策展的東門美術館三館館長許旗成表示，「以藝術向每位偉大的父親致敬，也透過實際行動，傳遞社會溫度與關懷。」

雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪說，參展藝術家將作品義賣所得將全數捐贈給北門區公所，作為協助災後家庭重建之用，幫助他們走出困境、重拾生活信心。

展出的藝術品義賣。（東門藝術館三館提供）展出的藝術品義賣。（東門藝術館三館提供）

參展藝術家翁紀青老師指出，能以創作之力回饋社會，是身為藝術工作者的榮幸。這不僅是一件藝術作品的捐贈，更是一份獻給父親節的感恩禮物。

台南市商業總會總裁吳國禎表示，藝術讓世界更美，愛心讓社會更暖，希望透過這次公益藝術行動拋磚引玉，鼓勵更多企業與愛心人士一起為需要幫助的人伸出援手，守護受災家庭。

