朱自清〈背影〉小黃瓜版獻給父親節 網歪樓想看《燈怪》
小編改寫小黃瓜版〈背影〉，溫馨又有趣。（紙風車提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕朱自清散文名作〈背影〉中，描繪肥胖的父親為了幫孩子買橘子，以蹣跚的步伐攀爬過月台間的階梯，讓被交代留在原地的兒子，看著流下眼淚，被譽為深刻描繪父愛的作品。
紙風車全新親子劇上月在兩廳院廣場首演，雖然天候不佳，但上萬民觀眾在雨中感動高唱〈瓜瓜歌〉，氣氛非常溫馨。《燈怪》謝幕之後，小黃瓜和燈怪阿爸回到海底，和燈燈國王一起努力復育藍藻田，燈怪阿爸天天彎著身子，在藍藻田默默工作。他說：「只希望你之後的生活，能夠像其他瓜寶寶一樣，平安、健康。」
《燈怪》瓜瓜族逗趣可愛大受歡迎（記者凌美雪攝）
這份願望，是一個爸爸能給孩子最純淨的愛。紙風車表示，他們的演出現場總會看見許多父親的身影：拍照、揮扇子、背包包、拿東西、撐傘……「孩子看戲，他們看著孩子」
今天慶祝父親節，《燈怪》出現〈背影〉小黃瓜版，橘子變小黃瓜寫道：「我去摘幾片藍藻，你坐在這不要動，這時我看見他認真復育藍藻的背影，他肥胖的身子向左微傾，顯出努力的樣子。他是為了救我...讓我不溺水而亡...感動的淚很快地流下來了。我趕緊拭乾了淚，他看見，也怕别人看見。」
紙風車表示，這份獻給父親節的祝福，獻給每一位願意為孩子、也為更多孩子守著背影的爸爸。對此，有網友狂讚小編，有人說，「我家的阿爸不是黃瓜的模樣，但我還是愛他」，更有網友敲碗問燈怪是否會在演出？
