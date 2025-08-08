榮興客家劇團獲傳藝金曲7項提名 《1895乙未英烈－徐驤》啟動全台巡演

客委會主委古秀妃與精緻客家大戲《1895乙未英烈-徐驤》演出團隊合影。（客委會提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興帶領的團隊獲第36屆傳藝金曲獎7項提名，其2025精緻客家大戲《1895乙未英烈-徐驤》將於全台巡演8場。客家委員會主委古秀妃今（8）日在苗栗縣苗北藝文中心頒發授證，鼓勵並感謝鄭榮興團隊持續弘揚推廣客家傳統藝術。

此屆傳藝金曲獎，鄭榮興帶領的苗栗陳家班北管八音團製作《傳聲錄•泗水關》，入圍「最佳傳統音樂專輯獎」、「最佳編曲個人獎」及「最佳專輯製作人」3項。改編《聊齋誌異》敘述狐狸報恩的《狐狸兒媳-小翠的愛情札記》及講述1940年代台灣人民追尋自我認同的《大山客》2劇目，獲「最佳影音出版獎」、「最佳編劇獎」及「最佳音樂設計獎」4項提名。

此外，古秀妃表示，今年適逢乙未保台戰役130週年，130年前的8月，客家先賢徐驤於苗栗抵抗日軍英勇殉國，為緬懷先烈，由榮興客家採茶劇團演出的《1895乙未英烈－徐驤》將於8月10日起展開全台8場巡演，從苗栗出發，接續於新北、桃園、新竹、台中、台南、屏東與台東演出，讓更多民眾認識這段歷史。

客委會表示，《1895乙未英烈－徐驤》結合客語戲劇、美術設計與現代表演，是客家文化與戲劇藝術融合的重要展演。相關索票及售票訊息請見客家委員會《1895乙未英烈-徐驤》活動網頁及OPENTIX售票系統查詢，座位有限，請及早規劃，以免向隅。

