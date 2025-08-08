讓旅遊細胞甦醒 老爺酒店集團2025「老爺式旅行」全新登場

今年老爺會館攜手台北捷運公司推出「開箱台北捷運行控中心」行程，帶旅人走入24小時不間斷的交通核心。（老爺酒店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飯店功能隨著時代轉變，從提供住宿到帶領遊客出遊，老爺酒店集團自2022年起推動「老爺式旅行」，透過城市策展視角，每年提出一個「值得體驗的旅行主題」，打造結合地方文化與生活觀察的旅行提案，今年以「甦醒」為主軸，推出9條深度路線，從「傳統市場」、「老街生活」、「城市運轉」到「在地風土」，即日起至10月31日止，各專案於老爺酒店官網獨家販售。

台中大毅老爺行旅攜手中華郵政台中郵局推出「解密郵件派信現場」，探訪平日不對外開放的早晨郵局作業。（老爺酒店集團提供）

9條路線包含台中大毅老爺行旅「解密台中郵件中心派信現場」、台南老爺行旅「復古潮男的老派沙龍」、老爺會館「直擊神祕的台北捷運行控中心」、南港老爺行旅「窺探台北花市競價拍賣」、礁溪老爺酒店「巡走產地直送的果菜批發市場」，以及北投老爺酒店「探訪火山咖啡產區」、知本老爺酒店「金牌紅烏龍茶園晨間手作採茶」、台北老爺酒店「大稻埕巷弄晨光騎行」、新竹老爺酒店「新埔老街巡禮」等。老爺酒店集團沈方正執行長分享，現代人不缺旅遊資訊，人們真正需要的是一套有趣的旅行哲學，以及探索城市的觀點。因此，今年老爺邀請旅人換個時間旅行，從清晨出發，以「甦醒」為切角，重新理解城市與當地人的連動節奏。

請繼續往下閱讀...

台南老爺行旅「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化。（老爺酒店集團提供）

其中，「開箱台北捷運行控中心」行程帶旅人走入24小時不間斷的交通核心，實地聆聽列車調度、電力監控、緊急應變等運作機制，理解數百萬通勤者賴以為生的城市脈動。行程亦結合赤峰街導覽，由在地里長領路，深入體會老城區過往打鐵與汽車零件的街景記憶。「解密郵件派信現場」探訪平日不對外開放的早晨郵局作業，包含人工分發與信件編碼流程、觀察郵務士如何處理郵件，結束後再依照郵務士送信路線，前往審計新村喝一杯公平貿易的成真咖啡。還有，「復古潮男的老派沙龍」走訪台味理容文化，體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式，最後參觀全台首座留聲博物館。

北投老爺酒店推出「探訪火山咖啡產區」，透過「大屯29莊園」的自然農法與咖啡的共生邏輯認識北投風土。（老爺酒店集團提供）

此外，「金牌紅烏龍茶園晨間手作採茶」將走入台灣紅烏龍的重要發源地台東鹿野，體驗採茶人家手摘一心二葉，感受磨茶、炒花生、聞乾香與品茶香等過程；「探訪火山咖啡產區」則坐上北投最老派、最在地的移動工具「機車快遞」，跟著資深快遞師傅騎進台北唯一火山咖啡產區「大屯29莊園」，體驗烘豆、磨豆、手沖等步驟，從土壤香氣到杯中餘韻，一口口認識北投風土。更多「老爺式旅行」相關內容詳詢老爺酒店集團官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法