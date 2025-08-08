自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

讓旅遊細胞甦醒 老爺酒店集團2025「老爺式旅行」全新登場

2025/08/08 21:57

今年老爺會館攜手台北捷運公司推出「開箱台北捷運行控中心」行程，帶旅人走入24小時不間斷的交通核心。（老爺酒店集團提供）今年老爺會館攜手台北捷運公司推出「開箱台北捷運行控中心」行程，帶旅人走入24小時不間斷的交通核心。（老爺酒店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飯店功能隨著時代轉變，從提供住宿到帶領遊客出遊，老爺酒店集團自2022年起推動「老爺式旅行」，透過城市策展視角，每年提出一個「值得體驗的旅行主題」，打造結合地方文化與生活觀察的旅行提案，今年以「甦醒」為主軸，推出9條深度路線，從「傳統市場」、「老街生活」、「城市運轉」到「在地風土」，即日起至10月31日止，各專案於老爺酒店官網獨家販售。

台中大毅老爺行旅攜手中華郵政台中郵局推出「解密郵件派信現場」，探訪平日不對外開放的早晨郵局作業。（老爺酒店集團提供）台中大毅老爺行旅攜手中華郵政台中郵局推出「解密郵件派信現場」，探訪平日不對外開放的早晨郵局作業。（老爺酒店集團提供）

9條路線包含台中大毅老爺行旅「解密台中郵件中心派信現場」、台南老爺行旅「復古潮男的老派沙龍」、老爺會館「直擊神祕的台北捷運行控中心」、南港老爺行旅「窺探台北花市競價拍賣」、礁溪老爺酒店「巡走產地直送的果菜批發市場」，以及北投老爺酒店「探訪火山咖啡產區」、知本老爺酒店「金牌紅烏龍茶園晨間手作採茶」、台北老爺酒店「大稻埕巷弄晨光騎行」、新竹老爺酒店「新埔老街巡禮」等。老爺酒店集團沈方正執行長分享，現代人不缺旅遊資訊，人們真正需要的是一套有趣的旅行哲學，以及探索城市的觀點。因此，今年老爺邀請旅人換個時間旅行，從清晨出發，以「甦醒」為切角，重新理解城市與當地人的連動節奏。

台南老爺行旅「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化。（老爺酒店集團提供）台南老爺行旅「復古潮男的老派沙龍」行程，帶領旅人走訪台味理容文化。（老爺酒店集團提供）

其中，「開箱台北捷運行控中心」行程帶旅人走入24小時不間斷的交通核心，實地聆聽列車調度、電力監控、緊急應變等運作機制，理解數百萬通勤者賴以為生的城市脈動。行程亦結合赤峰街導覽，由在地里長領路，深入體會老城區過往打鐵與汽車零件的街景記憶。「解密郵件派信現場」探訪平日不對外開放的早晨郵局作業，包含人工分發與信件編碼流程、觀察郵務士如何處理郵件，結束後再依照郵務士送信路線，前往審計新村喝一杯公平貿易的成真咖啡。還有，「復古潮男的老派沙龍」走訪台味理容文化，體驗坐式洗頭、小黃瓜敷臉、男士修容刮鬍、肩頸按摩等一站式懷舊理容儀式，最後參觀全台首座留聲博物館。

北投老爺酒店推出「探訪火山咖啡產區」，透過「大屯29莊園」的自然農法與咖啡的共生邏輯認識北投風土。（老爺酒店集團提供）北投老爺酒店推出「探訪火山咖啡產區」，透過「大屯29莊園」的自然農法與咖啡的共生邏輯認識北投風土。（老爺酒店集團提供）

此外，「金牌紅烏龍茶園晨間手作採茶」將走入台灣紅烏龍的重要發源地台東鹿野，體驗採茶人家手摘一心二葉，感受磨茶、炒花生、聞乾香與品茶香等過程；「探訪火山咖啡產區」則坐上北投最老派、最在地的移動工具「機車快遞」，跟著資深快遞師傅騎進台北唯一火山咖啡產區「大屯29莊園」，體驗烘豆、磨豆、手沖等步驟，從土壤香氣到杯中餘韻，一口口認識北投風土。更多「老爺式旅行」相關內容詳詢老爺酒店集團官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應