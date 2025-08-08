自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

以「夏末微旅」做父親節禮物 北投麗禧讓熟悉的滋味喚醒旅途記憶

2025/08/08 22:23

北投麗禧推出「夏末微旅」住房專案，做為最chill的父親節禮物。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧推出「夏末微旅」住房專案，做為最chill的父親節禮物。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕酷暑中過父親節，北投麗禧溫泉酒店為大家準備最chill的父親節禮物：「夏末微旅」住房專案，即日起9月30日，提供1泊1食，旅客可在山林環抱中泡湯、慢食與歇息，享受專屬於北投麗禧的靜謐夏日。專案含「麗禧晨之光」早餐，以融合台灣地方特色的風味料理，喚醒家庭餐桌上的溫暖熟悉記憶。

台式風味套餐匯集多道經典家常料理，主食「台式肉燥米糕」及「花膠白菜滷」是家庭餐桌上的經典菜肴。（北投麗禧溫泉酒店提供）台式風味套餐匯集多道經典家常料理，主食「台式肉燥米糕」及「花膠白菜滷」是家庭餐桌上的經典菜肴。（北投麗禧溫泉酒店提供）

西式套餐主菜鮮嫩多汁的「主廚特製香料雞腿排」以及匯聚12種以上蔬果的「晨曦沙拉」。（北投麗禧溫泉酒店提供）西式套餐主菜鮮嫩多汁的「主廚特製香料雞腿排」以及匯聚12種以上蔬果的「晨曦沙拉」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店坐落於山林環繞之中，為旅人帶來遠離夏日悶熱的療癒體驗，每間客房皆擁有15坪以上寬敞空間，並設有獨立冷熱泡湯池，泉源引自硫磺谷白磺泉，水質溫潤細緻，在客房內泡湯，窗外盡是綠意環繞，在最自然的環境中放鬆身心。本次推出的「夏末微旅」住房專案包含「麗禧晨之光」早餐，旅客可依喜好選擇台式或西式風味。台式早餐主食「肉燥米糕」，以主廚手工炒製的肉燥搭配香菇等配料，重現家常飯桌上的熟悉味道；西式主菜則為香煎義式香料雞腿排，香氣飽滿，讓晨光中的第一餐，不只是營養補給，更是對生活的溫柔款待。

獲得台灣米其林入選推薦的餐廳「雍翠庭」，午間套餐主菜「蜜汁堅果豬肋排」。（北投麗禧溫泉酒店提供）獲得台灣米其林入選推薦的餐廳「雍翠庭」，午間套餐主菜「蜜汁堅果豬肋排」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

慢旅的美好，在於讓每一刻都過得從容而優雅。退房後，不必匆忙離開，漫步於飯店水舞台，靜賞山林與天光水影交融的自然美景，延續旅程的療癒節奏。此外，也可至全台唯一度假飯店內，榮獲《台灣米其林指南》入選推薦的「雍翠庭」台菜餐廳，品嚐主廚精心打造的經典台菜午間套餐；偏好西式料理的旅人，可造訪由法國藍帶主廚領銜的歐陸餐廳，享受以台灣在地食材入饌，融合台式精神的現代法式料理。從盛夏到夏末，以一場旅宿與美食之間的對話，讓父親在山林的靜謐之中，重新找回內心的節奏與平衡。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

