藝文 > 即時

原民之夜唱跳大阪世博 毛利戰舞、排灣勇士舞嗨翻舞台

2025/08/09 07:40

來自屏東瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團在「原民之夜」呈現最「原」味的臺灣文化，充滿溫度的演出感染全場。 （記者董柏廷攝）來自屏東瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團在「原民之夜」呈現最「原」味的臺灣文化，充滿溫度的演出感染全場。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」迎接第2週末，由原民會與文化部攜手帶來的「原民之夜」昨（8）晚在大阪熱力登場。來自紐西蘭的卡胡朗吉毛利舞蹈團（Kahurangi Māori Dance Theatre）與屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團，聯手用舞蹈與歌聲征服全場觀眾。

文化部政務次長王時思致詞（記者董柏廷攝）文化部政務次長王時思致詞（記者董柏廷攝）

文化部次長王時思昨日出席晚會時說，「We TAIWAN」作為一個跨尺度、跨域的文化展演，就是希望大家理解台灣其實是有不同的文化面向。當我們叫「We TAIWAN」的時候，其實代表的是我們歡迎每個加入我們的人，而加入我們的人就會變成「我們」，也因為大家都變成了我們，所以我們的文化也更多彩、多元、燦爛。

卡胡朗吉毛利舞蹈團自1983年成立以來，以當代方式詮釋毛利表演藝術。昨晚演出融合毛利歌曲、RAP與舞蹈，搭配象徵大地母親心跳的短毛利甩球（Poi）、象徵原生鳥類飛翔的長毛利甩球，以及氣勢磅礡的毛利戰舞哈卡（Haka），震撼全場。

紐西蘭卡胡朗吉毛利舞蹈團以當代方式帶來融合毛利歌曲與舞蹈的表演，豐厚的嘹亮歌聲直搗人心。（記者董柏廷攝）紐西蘭卡胡朗吉毛利舞蹈團以當代方式帶來融合毛利歌曲與舞蹈的表演，豐厚的嘹亮歌聲直搗人心。（記者董柏廷攝）

台灣的娜麓灣樂舞劇團則以排灣族傳統樂舞，帶來祝福與歡聚的歌謠〈Uniyu〉，並呈現僅在祭典中演出的「淑女之舞」，以及模仿雲豹與黑熊躍動的「勇士舞」，展現排灣族獨特的生命力與美感。演出的最後娜麓灣樂舞劇團更帶領所有與會者手牽手，跟著舞團的腳步歡樂共舞，將熱情延續到夜色之中。

「We TAIWAN」活動期間，現場人氣周邊a-We玩偶已在開展第4天全數售罄，只能緊急從台灣空運補貨，並啟動每日限購與預購制度。文化部提醒，本週末還有「野孩子肢體劇場」《虎姑婆》等限定節目，部分活動須提前預約，欲參加的民眾可上官網查詢。

