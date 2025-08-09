自由電子報
藝文 > 即時

「We TAIWAN」原民之昨夜大阪登場 王時思：台灣文化一直是加法文化

2025/08/09 07:30

娜麓灣樂舞劇團帶來以模仿雲豹、黑熊於森林中跳躍奔馳的傳統勇士舞，呈現最純粹自然的生命力。（文化部提供）娜麓灣樂舞劇團帶來以模仿雲豹、黑熊於森林中跳躍奔馳的傳統勇士舞，呈現最純粹自然的生命力。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部在大阪舉辦的「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」進入第二週，今（8）日由原民會與文化部合作推出「原民之夜」，不只展演原住民族音樂舞蹈，也向國際傳遞台灣文化的多元底色。

文化部政務次長王時思表示，台灣歷來並非單一族群或文化構成，而是「加法文化」，不斷有新的人加入土地，成為「我們」的一部分。「當我們說 We TAIWAN，其實是在歡迎每一位加入的人，大家成為我們的同時，也讓文化更多彩、多元、燦爛。」

卡胡朗吉毛利舞蹈團以當代形式詮釋毛利戰舞。（記者董柏廷攝）卡胡朗吉毛利舞蹈團以當代形式詮釋毛利戰舞。（記者董柏廷攝）

原民會此次與國際多邊機制「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）合作，邀請紐西蘭、加拿大、澳洲等會員國代表，以及日本愛努民族文化財團理事長常本照樹、紐西蘭毛利人領袖Ngahiwi Tomoana等近百位貴賓，共襄盛舉。

原住民族文化發展中心主任邱黃肇崇說，台灣與全球近4億南島語族緊密相連，被視為南島語族起源地。文化能跨越語言與國界，牽起人與人之間的連結，未來將持續透過原民文化，搭起台灣與國際交流的橋梁。

晚會中，邱黃肇崇致贈原住民特色織品與琉璃珠「蜻蜓眼之珠」給國際貴賓，象徵守護、保佑與平安，也傳遞與萬物相連的祝福。

紐西蘭卡胡朗吉毛利舞蹈團與Rei Huia Waiata Māori音樂獎的大使們，帶來融合毛利歌曲、RAP、舞蹈的演出，炒熱現場氣氛。（文化部提供）紐西蘭卡胡朗吉毛利舞蹈團與Rei Huia Waiata Māori音樂獎的大使們，帶來融合毛利歌曲、RAP、舞蹈的演出，炒熱現場氣氛。（文化部提供）

文化部提醒，「We TAIWAN」後續將有鼓擊與光雕結合的「新勝景掌中劇團」《伏魔英雄帖之再現白光劍》，以及「TAIWAN PLUS 台日新風」市集、「魔幻台灣－台灣文學展」等活動，更多資訊可至官網查詢。

