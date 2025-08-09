獨家專訪01》李育昇「We TAIWAN大阪．島嶼聲譜」大阪開展 以塑神造像宣示台灣主體精神圖譜

藝術家李育昇「We TAIWAN大阪．島嶼聲譜」大阪開展，展場是以「拚場」風格的霓虹燈光打造展間，呈現台灣氣場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕在日本大阪舉行的「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」中，藝術家李育昇的「島嶼聲譜」展區8月2日至8月20日在大阪VS.登場，成為展覽中最具視覺衝擊的存在。從現場演出到展場布陣，他以近乎壓倒性的造像語彙，將民間信仰、時事觀察與性別議題交織成一個立體的文化宣言，在這裡，神明不再只是被膜拜的信仰，而是一種姿態，一種關於「台灣主體性」的宣告。

李育昇的經典「臺」字紋。（記者董柏廷攝）

展區中的每一件作品，就像星座裡的星辰，彼此獨立卻在精神圖譜中相互牽引。李育昇接受本報專訪時形容：「它們各自帶著信仰象徵與時代寓意，串起來就是台灣人的精神地圖。」他並不滿足於輸出「漂亮的東西」，而是希望日本觀眾能透過台、日相近的東亞文化基底，感受到共同的語境與情感共鳴。「同時，我也希望世界看到台灣如何在歷史夾縫中，練就把傷痕轉為創造的能力，讓每一道信仰的裂縫，成為我們重新命名自己的光源。」

服飾設計是「島嶼聲譜」的重要元素之一。李育昇在傳統戲曲服常見的「壽」字位置，改以自創的「臺字紋」取代。這是他個人對台灣主體意識的視覺化呈現。「壽字是祝福長壽的符號，但臺字紋是在提醒自己，我創作的根在這塊土地上。」

藝術家李育昇「We TAIWAN大阪．島嶼聲譜」大阪開展，能一次盡覽他的創作。（李欣哲攝）

在大阪展出對李育昇而言，也是一種文化坐標的測試。他深知，台灣與日本都在現代化過程中與傳統共存，信仰與生活的邊界並不模糊，反而緊密相連。「信仰不是過去的東西，它隨著時代呼吸。當它被置入當代的造型語彙，它就不只是信仰，而是態度，是宣言。」

「島嶼聲譜」不只是一組作品，更像是一場有步驟、有儀式的文化出陣。從開路、迎神到壓陣，每一步都是李育昇為台灣書寫的文化序曲。當觀眾走進展場，不只是看見神像與服飾，而是走進一個將傳統、當代與政治意識密密編織的台灣宇宙。

