自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

獨家專訪06》從三太子開路到千順將軍壓陣 「We TAIWAN大阪．島嶼聲譜」展場動線全解析

2025/08/09 09:55

〈電氣三太子〉，被李育昇稱為「工地之神」，象徵開路先鋒。（記者董柏廷攝）〈電氣三太子〉，被李育昇稱為「工地之神」，象徵開路先鋒。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕走進大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區，觀眾會發現，作品的排列看似隨意，但卻隱隱依循著傳統藝陣的出陣順序，讓整個展場化為一場由神明、信物與象徵性造像組成的祝福儀式。李育昇接受本報專訪時說明：「我希望觀眾的參觀路徑，就像跟著藝陣從開路到壓陣，感受一路上的守護與祈願。」8月2日至8月20日，「島嶼聲譜」在大阪VS.展出。

入口第一位迎接觀眾的是〈電氣三太子〉，被他稱為「工地之神」，象徵開路先鋒；緊接著是放置在展場門口的〈香蕉塔頭旗〉，此為變裝皇后妮妃雅的奪冠戰袍，作為藝陣中的頭旗，既是神明分身，也是多元平權與國際能見度的象徵。

〈香蕉塔頭旗〉是變裝皇后妮妃雅的奪冠戰袍。做為藝陣中的頭旗，象徵神明。（記者董柏廷攝）〈香蕉塔頭旗〉是變裝皇后妮妃雅的奪冠戰袍。做為藝陣中的頭旗，象徵神明。（記者董柏廷攝）

來到第三站，是整個展區的視覺核心〈鯤島神舟〉，神舟背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。神舟兩側，站立著〈電氣採藥煉丹雙童〉，承擔著守護國土安全與糧食自給率的寓意，並以台灣特有種植物紋飾向土地致敬。

〈電氣採藥煉丹雙童〉，以台灣特有種植物紋飾向土地致敬。（記者董柏廷攝）〈電氣採藥煉丹雙童〉，以台灣特有種植物紋飾向土地致敬。（記者董柏廷攝）

展區上方懸吊著6頂小型頭冠，分別由「八仙」，與「台灣特有種動物」為主題。（記者董柏廷攝）展區上方懸吊著6頂小型頭冠，分別由「八仙」，與「台灣特有種動物」為主題。（記者董柏廷攝）

抬頭望去，展區上方懸吊著六頂小型頭冠，分成3組代表「八仙」，與3組台灣特有種動物，分別是陸地的台灣雲豹、溪河的櫻花鉤吻鮭、天空的黃山雀，環繞在鯤島神舟周圍，形成守護台灣天地的象徵。

〈石虎獸〉在藝陣中負責鎮後的守護角色。（記者董柏廷攝）〈石虎獸〉在藝陣中負責鎮後的守護角色。（記者董柏廷攝）

接著，觀眾會遇見以台灣特有種石虎為造型的兒童舞獅〈石虎獸〉，在藝陣中負責鎮後的守護角色。而壓軸登場的，是位於展區最尾端的〈電氣千順將軍〉，值得注意的是，千里眼與順風耳之間，更安放著士林慈諴宮出借的士林媽祖大小符令與官印，這些百年文物見證了信仰的傳承，也象徵神明在現場為台灣加持。

李育昇強調，這條動線的核心不只是展覽導引，而是一份完整的祈願書。從開路到壓陣，從土地到海洋，從性別平權到民主自由，「整個展覽的排列就是在呈現對台灣的祝福，也是對台灣所面臨的各種困境的祝福。」

壓軸登場的，是位於展區最尾端的〈電氣千順將軍〉。（記者董柏廷攝）壓軸登場的，是位於展區最尾端的〈電氣千順將軍〉。（記者董柏廷攝）

在大阪，這條藝陣路線不僅串聯了他的作品，更串起了台灣的信仰、文化與時代意識，讓觀眾在行走之間，感受一座島嶼的心跳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應