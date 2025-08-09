獨家專訪06》從三太子開路到千順將軍壓陣 「We TAIWAN大阪．島嶼聲譜」展場動線全解析

〈電氣三太子〉，被李育昇稱為「工地之神」，象徵開路先鋒。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕走進大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區，觀眾會發現，作品的排列看似隨意，但卻隱隱依循著傳統藝陣的出陣順序，讓整個展場化為一場由神明、信物與象徵性造像組成的祝福儀式。李育昇接受本報專訪時說明：「我希望觀眾的參觀路徑，就像跟著藝陣從開路到壓陣，感受一路上的守護與祈願。」8月2日至8月20日，「島嶼聲譜」在大阪VS.展出。

入口第一位迎接觀眾的是〈電氣三太子〉，被他稱為「工地之神」，象徵開路先鋒；緊接著是放置在展場門口的〈香蕉塔頭旗〉，此為變裝皇后妮妃雅的奪冠戰袍，作為藝陣中的頭旗，既是神明分身，也是多元平權與國際能見度的象徵。

請繼續往下閱讀...

〈香蕉塔頭旗〉是變裝皇后妮妃雅的奪冠戰袍。做為藝陣中的頭旗，象徵神明。（記者董柏廷攝）

來到第三站，是整個展區的視覺核心〈鯤島神舟〉，神舟背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。神舟兩側，站立著〈電氣採藥煉丹雙童〉，承擔著守護國土安全與糧食自給率的寓意，並以台灣特有種植物紋飾向土地致敬。

〈電氣採藥煉丹雙童〉，以台灣特有種植物紋飾向土地致敬。（記者董柏廷攝）

展區上方懸吊著6頂小型頭冠，分別由「八仙」，與「台灣特有種動物」為主題。（記者董柏廷攝）

抬頭望去，展區上方懸吊著六頂小型頭冠，分成3組代表「八仙」，與3組台灣特有種動物，分別是陸地的台灣雲豹、溪河的櫻花鉤吻鮭、天空的黃山雀，環繞在鯤島神舟周圍，形成守護台灣天地的象徵。

〈石虎獸〉在藝陣中負責鎮後的守護角色。（記者董柏廷攝）

接著，觀眾會遇見以台灣特有種石虎為造型的兒童舞獅〈石虎獸〉，在藝陣中負責鎮後的守護角色。而壓軸登場的，是位於展區最尾端的〈電氣千順將軍〉，值得注意的是，千里眼與順風耳之間，更安放著士林慈諴宮出借的士林媽祖大小符令與官印，這些百年文物見證了信仰的傳承，也象徵神明在現場為台灣加持。

李育昇強調，這條動線的核心不只是展覽導引，而是一份完整的祈願書。從開路到壓陣，從土地到海洋，從性別平權到民主自由，「整個展覽的排列就是在呈現對台灣的祝福，也是對台灣所面臨的各種困境的祝福。」

壓軸登場的，是位於展區最尾端的〈電氣千順將軍〉。（記者董柏廷攝）

在大阪，這條藝陣路線不僅串聯了他的作品，更串起了台灣的信仰、文化與時代意識，讓觀眾在行走之間，感受一座島嶼的心跳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法