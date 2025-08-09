自由電子報
獨家專訪02》從海上救苦到守護自由民主 李育昇「電氣千順將軍」We TAIWAN大阪亮相

2025/08/09 09:00

李育昇打造的「電氣千順將軍」極具當代感。（記者董柏廷攝）李育昇打造的「電氣千順將軍」極具當代感。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕在「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區中，兩尊造型鮮明的「電氣千順將軍」吸引觀眾駐足凝視。李育昇與士林慈諴宮合作，將傳統的千里眼與順風耳改造為結合舞蹈、聲音唸唱與服裝設計的全新造像，並賦予祂們前所未有的時代神能，監視不公、守護言論自由。展覽自8月2日至8月20日在大阪VS.登場。

「千順將軍不再只是海上聞聲救苦的守護神，而是能照見社會的不義，保護人民免於被監聽的恐懼。」李育昇接受本報專訪時說，這樣的設定呼應了台灣在2025年走過解嚴38年的重要節點，正好與戒嚴歷時相等，「祂們在塑造的當下，就被賦予當代新的神能。依照現代台灣的普世價值，守護言論自由，守護不被威權監控的自由。」

舞者廖苡晴（中）與「電氣千順將軍」於8月2日至5日在大阪中央公會堂演出《狩siù》。（李育昇攝）舞者廖苡晴（中）與「電氣千順將軍」於8月2日至5日在大阪中央公會堂演出《狩siù》。（李育昇攝）

雖然白色恐怖已成歷史，但在李育昇眼中，「不自由的暗影其實仍在伺機騷動」。因此，他希望千里眼能看見不公，順風耳能聽見並保護人民的聲音，「這是台灣得來不易的民主成果，我們必須用信仰的力量去守護。」

在展覽現場，觀眾不僅能看到兩尊神將的雕塑與服裝，還能透過藝陣與現代舞的演繹感受祂們的力量。李育昇特別提到，作品在大阪的演出中，由唸唱藝術家張雅淳帶來的〈逍遙台灣〉，更將民主化過程具象化：「總是眼前多風波／咱就仝心守海島／保衛家園毋驚苦／自有天上來相助／千里順風來守衛／媽祖保庇海翁兒／毋驚風湧來考試／逍遙台灣萬萬年。」

他希望，觀眾能從唱詞中理解，台日兩地同樣在歷史風浪中前行，「尤其台灣先民冒險渡過黑水溝來到鯤島，是用生命去賭才扎根於此。現今的台灣後輩，更要為自由與安逸努力。」

在大阪，這對「電氣千順將軍」不只是文化符號，更成為當代台灣的政治隱喻：在威權與自由之間，選擇站在人民這一邊的守護神。

