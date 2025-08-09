自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

獨家專訪03》李育昇「鯤島神舟」駛向We TAIWAN大阪 從信仰船艦到台灣想像的太空艙

2025/08/09 09:13

〈鯤島神舟〉，神舟背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。（記者董柏廷攝）〈鯤島神舟〉，神舟背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕在大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區中，一艘如太空艙般的神聖載具格外引人注目。這件名為《鯤島神舟》的大型裝置，靈感來自台灣的王爺信仰與島嶼地形，將鯤島神話、祭典儀式與未來科技意象融合，轉化為一艘航行於宇宙的信仰之舟。「島嶼聲譜」展自8月2日至8月20日在大阪VS.登場。

「神不再從天而降，而是與島嶼共同出發。」李育昇如此形容作品的核心精神。「鯤」是傳說中的大魚，「鯓」則是形似魚背隆起的浮島沙洲。台灣島因外形酷似橫臥海中的鯤魚，而有「鯤島」之稱。傳說中，神明從海上登舟而來，定錨鯤島、落地生根，成為島上的守護者。

李育昇的經典｢臺字紋」取其｢吉祥而至」之義，象徵台灣的祝福。（記者董柏廷攝）李育昇的經典｢臺字紋」取其｢吉祥而至」之義，象徵台灣的祝福。（記者董柏廷攝）

在李育昇的詮釋中，鯤鯓眾神的神遊遷徙，正映照著台灣人的漂浪史，從離鄉、定錨、築起家廟，為共同的信念守護家園。這艘《鯤島神舟》從台灣啟航至日本，不僅是一段文化航程，也是一場信仰與價值觀的對話。

他觀察到，日本與台灣同樣是信仰深植於日常生活的社會，「日本神道教素有八百萬神祇，這跟台灣的信仰文化很像。我們都是有意識地與神明共存於生活的土地上，而神性其實就是人性的更高表現。」

李育昇將「好國好民」字樣放在神舟的脊柱位置。（李育昇提供）李育昇將「好國好民」字樣放在神舟的脊柱位置。（李育昇提供）

因此，他將鄭南榕的名言「我們是小國小民，我們也是好國好民」，加入作品設計，並將這句話放在神舟的脊柱位置，與象徵中央山脈的三頂「臺字紋」神明頭冠相呼應。對他來說，這不僅是文化記憶的符碼，也是在國際舞台上宣示台灣價值的姿態。

當〈鯤島神舟〉在大阪展出，它既是一艘船、一座廟，也是跨越海域的文化載體，承載著台灣與日本兩座島嶼的歷史記憶與未來想像。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應