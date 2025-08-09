獨家專訪03》李育昇「鯤島神舟」駛向We TAIWAN大阪 從信仰船艦到台灣想像的太空艙

〈鯤島神舟〉，神舟背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕在大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區中，一艘如太空艙般的神聖載具格外引人注目。這件名為《鯤島神舟》的大型裝置，靈感來自台灣的王爺信仰與島嶼地形，將鯤島神話、祭典儀式與未來科技意象融合，轉化為一艘航行於宇宙的信仰之舟。「島嶼聲譜」展自8月2日至8月20日在大阪VS.登場。

「神不再從天而降，而是與島嶼共同出發。」李育昇如此形容作品的核心精神。「鯤」是傳說中的大魚，「鯓」則是形似魚背隆起的浮島沙洲。台灣島因外形酷似橫臥海中的鯤魚，而有「鯤島」之稱。傳說中，神明從海上登舟而來，定錨鯤島、落地生根，成為島上的守護者。

請繼續往下閱讀...

李育昇的經典｢臺字紋」取其｢吉祥而至」之義，象徵台灣的祝福。（記者董柏廷攝）

在李育昇的詮釋中，鯤鯓眾神的神遊遷徙，正映照著台灣人的漂浪史，從離鄉、定錨、築起家廟，為共同的信念守護家園。這艘《鯤島神舟》從台灣啟航至日本，不僅是一段文化航程，也是一場信仰與價值觀的對話。

他觀察到，日本與台灣同樣是信仰深植於日常生活的社會，「日本神道教素有八百萬神祇，這跟台灣的信仰文化很像。我們都是有意識地與神明共存於生活的土地上，而神性其實就是人性的更高表現。」

李育昇將「好國好民」字樣放在神舟的脊柱位置。（李育昇提供）

因此，他將鄭南榕的名言「我們是小國小民，我們也是好國好民」，加入作品設計，並將這句話放在神舟的脊柱位置，與象徵中央山脈的三頂「臺字紋」神明頭冠相呼應。對他來說，這不僅是文化記憶的符碼，也是在國際舞台上宣示台灣價值的姿態。

當〈鯤島神舟〉在大阪展出，它既是一艘船、一座廟，也是跨越海域的文化載體，承載著台灣與日本兩座島嶼的歷史記憶與未來想像。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法