藝文 > 即時

獨家專訪04》從神農童子到台灣特有種 李育昇「電氣採藥煉丹雙童」護生信念登We TAIWAN大阪

2025/08/09 09:23

〔記者董柏廷／大阪報導〕在大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區中，除了氣勢磅礡的神將與神舟，一對身著童子服飾的造像也吸引觀眾駐足端詳〈電氣採藥煉丹雙童〉。這是李育昇「天、地、人」神系中的「地」，以神農大帝座前採藥煉丹的聖童為原型，融入台灣原生種植物意象，化為守護土地與生態的護生神明。「島嶼聲譜」展自8月2日至8月20日在大阪VS.登場。

李育昇接受本報專訪時表示說，「他們代表的是土地的守護，也是對生物多樣性與醫藥知識的敬意。」雙童冠盔兩側鑲著的兩朵金花紋草，是台灣萍蓬草，也就是台語歌〈孤戀花〉中的「水蓮花」。這種不起眼的浮水植物，比荷花、蓮花更謙卑細小，卻能在濁水中開出潔白之花，「像極了台灣人，即使在國際場合被拒絕以台灣之名，也能在任何可能的角落開花，飽實滿穗。」

雙童身上的植物紋飾還包括2020年才被證實為特有種的「龍潭荇菜」、桃園楊梅地名的起源「銳葉楊梅」，以及已被科學證明為南島語族文化起源指標的「台灣構樹」。李育昇強調，構樹DNA可追溯至台灣，成為各地南島族群生活器物的文化證據，「台灣人真的要為自己的文化有自信，不要妄自菲薄、低估自己。」

在他眼中，「特有種」與「原生種」不只是生態學名詞，更是文化隱喻，代表這塊土地獨一無二的存在。「這些物種在台灣以外看不到，護生的行為就像延續台灣意識的永續概念，息息相關。」

雙童的設計也直指更深的議題：土地安全與糧食自給率。李育昇提醒，當土地永續安全，才能育成與台灣人生活、文化密切相關的物種；反之，土地危機將威脅文化根基。他更以近期日本的白米稀缺為例，警示台灣同樣需要正視糧食與能源安全，「不只是護生，更是護國。」

展場中，這對〈電氣採藥煉丹雙童〉安靜卻堅定地站立，像是守在土地邊界的童子，也像是替台灣祈願的綠色先鋒。

