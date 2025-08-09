自由電子報
藝文 > 即時

獨家專訪05》妮妃雅奪冠戰袍現身We TAIWAN大阪 李育昇以頭旗開路宣示台灣多元文化

2025/08/09 09:48

〈香蕉塔頭旗〉是台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）在《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》奪冠時的比賽服，由李育昇設計，現正於We TAIWAN大阪展出。（記者董柏廷攝）〈香蕉塔頭旗〉是台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）在《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》奪冠時的比賽服，由李育昇設計，現正於We TAIWAN大阪展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕在大阪「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪・關西世博」的「島嶼聲譜」展區入口，一件耀眼的金黃色戰袍首先映入眼簾。這不是傳統神將的服飾，而是台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）在《魯保羅變裝皇后秀 RuPaul’s Drag Race》奪冠時的比賽服〈香蕉塔頭旗〉。

李育昇接受本報專訪時解釋，藝陣中「頭旗」是神明分身，負責打頭陣開路。「我把妮妃雅的戰袍放在展場入口，就是讓她成為這場藝陣的頭旗。」對他來說，這件服裝不僅紀錄了台灣性別平權的重要時刻，也將多元文化與國際能見度的價值放進了信仰的語境中，「它也是一種信仰，相信自由、相信多元。」

台灣素有「香蕉王國」之名，而香蕉塔的形象既有幽默感，也帶著島嶼特有的識別性。（記者董柏廷攝）台灣素有「香蕉王國」之名，而香蕉塔的形象既有幽默感，也帶著島嶼特有的識別性。（記者董柏廷攝）

〈香蕉塔頭旗〉與台灣的文化隱喻緊密相連。李育昇指出，台灣素有「香蕉王國」之名，而香蕉塔的形象既有幽默感，也帶著島嶼特有的識別性，「在我的設計圖譜中，它是台灣多元文化的特有種。」

他與妮妃雅本就有創作合作關係，這件比賽服也是他為她設計的作品之一。當妮妃雅挺進《魯保羅變裝皇后秀》冠軍賽時，這件服裝登上國際舞台，讓全球觀眾看見來自台灣的創意與態度。如今，它回到李育昇的展覽脈絡中，成為迎接觀眾進入「島嶼聲譜」的第一站，「這既是對國際的回應，也是向台灣社會宣告，我們的多元與平權已經站上世界舞台。」

香蕉塔的形象近看幽默，遠看又有識別度。（記者董柏廷攝）香蕉塔的形象近看幽默，遠看又有識別度。（記者董柏廷攝）

在展場中，戰袍的亮麗色彩與細膩工藝，與旁側的神明造像形成強烈對比，也意外地呼應了台灣信仰文化中「神」與「人」的互動關係——神明既能是傳統的媽祖，也能化身成為擁抱多元、突破性別疆界的現代偶像。對李育昇而言，〈香蕉塔頭旗〉不只是一件服飾，更是一面迎向未來的旗幟。當它在大阪的展場入口高高掛起，也像是一記宣言：「台灣的信仰，不會停留在過去，而是會與時代一起前進。」

「島嶼聲譜」展自8月2日至8月20日在大阪VS.登場。

