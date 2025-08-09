竹市光武國中二闖西班牙朝聖之路「從課本走入世界 光武藍背包」挑戰徒步162公里

新竹市光武國中師生61人今年二闖西班牙朝聖之路，體驗「從課本走入世界 」用光武藍背包挑戰徒步162公里的走讀學習。（光武國中提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中師生61人今年8月2日起，展開16天的二闖西班牙朝聖之路「從課本走入世界」徒步162公里的走讀學習之行，光武藍背包一行人也在西班牙沿路發光，從飛越萬里，行走百里路，透過行腳，展開一場文史、生態、語言、數位與毅力的學習之路。

光武國中校長黃信騰今年同樣率隊挑戰，他說，今年走讀團隊從去年的32人，擴增為61人，規模幾近翻倍。大家從西班牙馬德里（Madrid）出發，途經文化重鎮Burgos與哥德式建築著稱的城市León，6日起一行人更展開為期7天徒步162公里行腳，往目的地聖地牙哥教堂前進，以雙腳探索世界，展現走出教室與世界做朋友的勇氣。

黃信騰說，學校西班牙走讀課程以國際教育為核心，去年挑戰120公里走讀課程後獲迴響，今年擴大學習行程，結合金融、生態、文史、西班牙文、英文、科技、藝術、體能、家政、國際議題及共讀西班牙等內容，從2日到17日，展開16天的朝聖學習之路。老師團隊透過9大闖關設計，從西班牙Burgos到León，讓學生實地學習西班牙的歷史文化價值，拜訪世界文化遺產的歌德式主教座堂及高第設計的建築波提內之家，透過觀察和紀錄，成為世界教室的延伸。

如今一行人已從O Cebreiro出發至Triacastela，用雙腳丈量162公里的千年古道，將徒步經過山林村莊、穿越清晨星空與層層薄霧，還要沿途與人互動進行國際交流、生態考查及速寫等任務，透過「讓課本下課世界上課」的走讀精神，用沒有課本黑板，沒有考卷的真實測驗，走向世界。

