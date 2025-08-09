自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

花蓮豐濱鄉Ilisin no Fakong獲登錄國家重要民俗 文化部今授證

2025/08/09 11:35

貓公部落年祭Ilisin no Fakong 獲文化部指定重要民俗，有盛大的娛靈歌舞，展現部落團結及向心力。（Fakong部落提供）貓公部落年祭Ilisin no Fakong 獲文化部指定重要民俗，有盛大的娛靈歌舞，展現部落團結及向心力。（Fakong部落提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕文化部去年9月公告，花蓮豐濱鄉貓公部落年度的「Ilisin no Fakong」，經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗，由於去年公告時部落年祭已過，文化部趁目前部落正值年祭期間，今晚由文化部派政務次長、文資局長到場頒發授證，鄉長邱福順開心表示「與有榮焉」。

貓公部落年祭 Ilisin no Fakong 最後一天的送靈祭儀，感謝祖先一整年的庇佑。（Fakong部落提供）貓公部落年祭 Ilisin no Fakong 最後一天的送靈祭儀，感謝祖先一整年的庇佑。（Fakong部落提供）

文化部去年召開的原住民族重要民俗審議會，通過「Ilisin no Fakong」登錄重要民俗，並認定重要民俗保存者為「Fakong貓公部落」，去年9月11日正式公告登錄。由於豐濱鄉貓公部落在本月5日至10日舉辦盛大的Ilisin（年祭），今天是祭典第4天，文化部政務次長李靜慧前往部落頒授「重要民俗」登錄認定證書，彰顯國家對重要民俗文化保存的重視，將由部落頭目高金萬代表接受。

每年部落年祭開始第1個重要事務就是舉辦迎靈儀式。（Fakong部落提供）每年部落年祭開始第1個重要事務就是舉辦迎靈儀式。（Fakong部落提供）

Ilisin no Fakong是花蓮縣豐濱鄉阿美族貓公部落年度盛事，每年8月5日持續至8月10日，系列儀式包括迎靈、娛靈、送靈等，祈求來年平安、順利及豐收，Ilisin由部落各年齡階層共同參與，部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配，延續部落各年齡階層傳統的社會角色，充分反映阿美族的社會生活、文化特質與能量，也實踐了族群重要的社會規範及人際關係。

部落指出，Fakong部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，從傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自己釀酒的技藝，乃至向祖靈祝禱的祭詞、祭歌，無不蘊含族人對祖靈的崇敬，傳授起源與遷徙的知識；迎靈祭儀時，族人更會在聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落的發展歷史與記憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應