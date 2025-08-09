花蓮豐濱鄉Ilisin no Fakong獲登錄國家重要民俗 文化部今授證

貓公部落年祭Ilisin no Fakong 獲文化部指定重要民俗，有盛大的娛靈歌舞，展現部落團結及向心力。（Fakong部落提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕文化部去年9月公告，花蓮豐濱鄉貓公部落年度的「Ilisin no Fakong」，經文化部原住民族重要民俗審議會審議通過，登錄為重要民俗，由於去年公告時部落年祭已過，文化部趁目前部落正值年祭期間，今晚由文化部派政務次長、文資局長到場頒發授證，鄉長邱福順開心表示「與有榮焉」。

貓公部落年祭 Ilisin no Fakong 最後一天的送靈祭儀，感謝祖先一整年的庇佑。（Fakong部落提供）

文化部去年召開的原住民族重要民俗審議會，通過「Ilisin no Fakong」登錄重要民俗，並認定重要民俗保存者為「Fakong貓公部落」，去年9月11日正式公告登錄。由於豐濱鄉貓公部落在本月5日至10日舉辦盛大的Ilisin（年祭），今天是祭典第4天，文化部政務次長李靜慧前往部落頒授「重要民俗」登錄認定證書，彰顯國家對重要民俗文化保存的重視，將由部落頭目高金萬代表接受。

每年部落年祭開始第1個重要事務就是舉辦迎靈儀式。（Fakong部落提供）

Ilisin no Fakong是花蓮縣豐濱鄉阿美族貓公部落年度盛事，每年8月5日持續至8月10日，系列儀式包括迎靈、娛靈、送靈等，祈求來年平安、順利及豐收，Ilisin由部落各年齡階層共同參與，部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配，延續部落各年齡階層傳統的社會角色，充分反映阿美族的社會生活、文化特質與能量，也實踐了族群重要的社會規範及人際關係。

部落指出，Fakong部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，從傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自己釀酒的技藝，乃至向祖靈祝禱的祭詞、祭歌，無不蘊含族人對祖靈的崇敬，傳授起源與遷徙的知識；迎靈祭儀時，族人更會在聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落的發展歷史與記憶。

