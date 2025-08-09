自由電子報
藝文 > 即時

第46回長崎8.9平和展 台南新象畫會跨海傳遞和平之聲

2025/08/09 12:51

「第46回長崎8.9平和展」在日本九州長崎美術館縣民畫廊登場，台南市新象畫會受邀參展。（南市新象畫會提供）「第46回長崎8.9平和展」在日本九州長崎美術館縣民畫廊登場，台南市新象畫會受邀參展。（南市新象畫會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「第46回長崎8.9平和展」8月6至10日在日本九州長崎美術館縣民畫廊登場，以「希望之花」為主題，呼籲珍惜和平、反思戰爭傷痛，並促進台日文化交流。台南市新象畫會受邀參展，展出多件融合彩筆與台灣本土元素的藝術創作，獲得廣泛關注。

策展總召上田清人表示，長崎作為歷史上遭受核災的城市，更能突顯和平的可貴。此外，日本藝術家林田英昭全力協助新象畫會參與，讓藝術家以獨特視角與創意傳遞反戰理念。展品中既有象徵希望之花的抽象畫，也有祈願和平的具象作品，激發觀眾共鳴。

此次台灣由陳毓彬、莊雅棟、許翠華、黃華源4位藝術家代表參加。前會長許翠華指出，藝術是跨越國界的橋梁，期盼藉此促進國際理解與友誼，共同追求世界長久和平。

除了新象畫會，日本、美國、韓國、敘利亞等多國藝術團體也齊聚一堂，為和平發聲。許多觀眾表示，展覽讓人更珍惜當下，並思考如何為世界和平盡一份心力。

