「虎姑婆」又殺進日本！紅豆驅魔＋小老鼠戰隊 日本小朋友尖叫又大笑

野孩子劇團的虎姑婆造型結合台灣舞獅，於日本童書之森現身。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」進入第二週，在安藤忠雄設計的中之島「童書之森」同步展出的「台灣繪本、佮意啦」特展，今（9）日迎來一場跨文化的奇妙相遇。來自台灣的「野孩子肢體劇場」二度在大阪演出經典繪本故事《虎姑婆》，以全程無台詞的默劇形式，吸引近90名觀眾入場，笑聲、尖叫聲、掌聲此起彼落。

劇情敘述寶妹（右）與小老鼠們一起擊退虎姑婆。（記者董柏廷攝）

由團長姚尚德率領的野孩子團隊，將王家珍、王家珠版本的《虎姑婆》搬上日本舞台，用3D技術製作的大型虎姑婆面具加上暗藏機關，讓表演張力倍增。劇情從寶妹在家等待姑婆開始，隨著老虎精假扮姑婆進屋展開驚險情節，直到兩隻老鼠送來的三個錦囊助攻，寶妹才成功擊退虎姑婆。演員不時邀請現場兒童加入，即興成為故事的一部分，互動感滿點。

最讓日本小朋友「有感」的橋段，是當寶妹撒出紅豆召喚「大紅豆」時，巧妙連結到日本文化中的「撒豆驅魔」習俗。孩子們或害怕地縮起身子說「好恐怖」，或興奮大喊「往牠丟！」，甚至有人被嚇哭後又隨著虎姑婆被擊退而破涕為笑。結尾時，觀眾全體化身小老鼠組成「驅虎戰隊」，用唧唧聲魔法嚇跑虎姑婆，全場爆出熱烈掌聲。

童書之森展出虎姑婆插畫，以及50本台灣童書。（記者董柏廷攝）

野孩子肢體劇場團長姚尚德表示，選擇《虎姑婆》是因為我小時候聽這首歌很害怕，但長大後才發現繪本故事有許多版本，希望透過默劇拿掉「可怕」的語言，讓孩子們記住虎姑婆可愛的一面。此次是「野孩子」首次赴日演出，透過肢體表達，讓不同文化背景的觀眾感受故事的魅力。

《虎姑婆》在日本的跨文化演出將於「童書之森」持續到明（10）日，繼續讓台灣經典故事在日本觀眾心中留下了溫暖又新鮮的印象。

寶美灑出紅豆，變化出大紅豆驅趕虎姑婆橋段，與日本撒豆驅魔驅魔祈福貼近，引起小朋友共鳴。（記者董柏廷攝）童書之森空間結構洗鍊。（記者董柏廷攝）

