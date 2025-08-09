自由電子報
藝文 > 即時

日本作家栖來光現身大阪We TAIWAN「文學之夜」 李遠隔空對話共談台日文化價值

2025/08/09 18:42

台文館長陳瑩芳（左起）、日本作家栖來光、文化部次長王時思與日本學者魚住悅子、下村作次郎等人合照。（記者董柏廷攝）台文館長陳瑩芳（左起）、日本作家栖來光、文化部次長王時思與日本學者魚住悅子、下村作次郎等人合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕由文化部舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」邁入第2周，明（10）日將在大阪市中央公會堂推出「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展，展覽開幕前夕，文化部率先於今（9）日晚間舉辦「文學之夜」暖場活動。其中，最引人注目的是，日本作家栖來光特地回來日本參加台灣之夜，文化部李遠也透過網路，隔回應栖來光。

栖來光表示，今年2月文化部的預算審議時，李遠部長曾引用自己臉書上的一段文字，還在當時動情到哭是不是？「我看到的時候，沒想到原來你們是在準備這麼盛大的文化活動起點。」她說，如今親眼看到活動在大阪展開，終於理解當時部長的眼淚含義，「是啊，就是這樣的意思。今天真的感受到了，也很恭喜。」栖來光並指出，這次是台灣文化的一個重要起點，他會努力向朋友宣傳，讓更多人知道這樣的美麗開始就在這裡。

李遠回應，今年初發生總預算遭大量刪除及凍結，讓他內心非常焦慮，「所以看到一個日本人都替我們感到悲哀時，我的情緒更受到影響。」他強調，自己並沒有哭，只是在說到悲傷處時哽咽了一下，「我深深覺得，我們的文化內容越來越豐富，世界上也有越來越多人透過文字認識我們，為什麼我們自己人會不重視？」李遠也透露，這次未能親自到大阪現場，為日本小朋友講虎姑婆的故事感到可惜，「因為我很會說故事，希望以後有機會實現這個願望。」

「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展覽結合文學與視覺呈現，選取涵蓋不同年代的台灣作家與作品將於8月10日正式開展，為日本觀眾提供從文學切入認識台灣文化的機會。

