藝文 > 即時

「We TAIWAN」魔幻文學開展前夕 裝咖人樂團攜手唸唱藝術家張淳雅驚豔大阪

2025/08/09 19:24

〔記者董柏廷／大阪報導〕由文化部舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」邁入第2周，呼應大阪世博會，特別在大阪市中央公會堂推出「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展，展期自8月10日至8月20日。展覽以魔幻、靈異、神仙鬼怪為切入角度，介紹從古至今的重要台灣文學作品，呼應日本8月「盂蘭盆節」的時節氛圍，邀請觀眾走入一場跨越文化與時空的文學奇遇。

裝咖人與唸唱歌手張雅淳（坐者）於「We TAIWAN」台文之夜合作演出。（記者董柏廷攝）裝咖人與唸唱歌手張雅淳（坐者）於「We TAIWAN」台文之夜合作演出。（記者董柏廷攝）

策展內容聚焦台灣文學中長年流傳的神怪傳說與民俗故事，並以台灣府城隍廟名匾「爾來了」作為展名，呈現濃烈的在地民俗色彩。展場規劃「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「小說的魔幻與寫實」、「詩歌裡的魔幻」六大展區，帶領觀眾從不同族群、不同時代的神鬼形象出發，感受台灣文學多層次的魅力。

唸歌張雅淳開場演唱〈老仙婆遊天庭〉。（記者董柏廷攝）唸歌張雅淳開場演唱〈老仙婆遊天庭〉。（記者董柏廷攝）

展覽開幕前夕，文化部於8月9日晚間舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳、野孩子肢體劇場與台灣樂團裝咖人Tsng-kha-lâng輪番演出，為大阪觀眾帶來結合民間口傳文學、肢體劇場與音樂的多元體驗。

開場由張雅淳帶來自創唸歌〈老仙婆遊天庭〉，故事靈感來自已故唸歌大師楊秀卿，描述老仙婆受邀赴天庭蟠桃會，途中遭齊天大聖設下才藝考驗的奇趣歷程。她一邊敘事一邊唱唸，節奏起伏間，觀眾不時跟著節拍輕輕點頭，唸歌語言的韻味與故事性跨越了語言隔閡。

野孩子肢體劇場接續登場，演出〈繪本裡的野孩子〉。（假想文）演員以幽默的肢體和即興互動引導觀眾進入故事，現場氣氛溫暖而熱烈。（假想文）

裝咖人於「We TAIWAN」台文之夜現場演出〈仙洞〉。（記者董柏廷攝）裝咖人於「We TAIWAN」台文之夜現場演出〈仙洞〉。（記者董柏廷攝）

壓軸由裝咖人帶來〈仙洞〉、〈花巷〉與〈出庄〉等曲目，音樂融合台灣民謠、搖滾與文學敘事，其中，〈花巷〉由再度上場的張雅淳與裝咖人合作演出。（假想文）當樂團奏樂與唸歌歌聲交織響起，全場陷入安靜，觀眾專注聆聽台日記憶交錯的旋律與故事，直到尾聲爆發出熱烈掌聲。樂團最後以節奏強勁的〈出庄〉收尾，觀眾情緒被推向高潮，不少人跟著節拍輕拍手掌，現場彌漫著一股既陌生，又熟悉的文化共鳴。（假想文）

文化部表示，此次「魔幻台灣・文學之魂」展，不僅是一次文學作品的展示，更是文化交流的橋樑。希望藉由台灣文學中的神怪故事與日本觀眾熟悉的怪談文化對話，讓更多人認識台灣的多元文化底蘊。

