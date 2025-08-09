自由電子報
藝文 > 即時

大阪 We TAIWAN「文學之夜」暖場！張雅淳頭飾藏「限定彩蛋」 李育昇揭巧思

2025/08/09 19:52

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪・關西世博」進入第2週，呼應大阪世博會，特別在大阪市中央公會堂推出「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展，將於8月10日登場。展覽以魔幻、靈異、神仙鬼怪為切入角度，介紹從古至今的重要台灣文學作品，並呼應日本8月「盂蘭盆節」的時節氛圍，邀請觀眾走入一場跨越文化與時空的文學奇遇。

李育昇結合A-We吉祥物，特製的髮簪，是此次大版型限定款造型。（記者董柏廷攝）李育昇結合A-We吉祥物，特製的髮簪，是此次大版型限定款造型。（記者董柏廷攝）結合「A-We」造型及台灣構樹元素製作的髮簪，供張雅淳於大阪演出時佩戴。（李育昇提供）結合「A-We」造型及台灣構樹元素製作的髮簪，供張雅淳於大阪演出時佩戴。（李育昇提供）

展覽開幕前夕，文化部於8月9日晚間舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳、野孩子肢體劇場及台灣樂團裝咖人Tsng-kha-lâng輪番演出，呈現民間口傳文學、肢體劇場與音樂交織的多元表演。

設計師李育昇以台灣特有種「細葉捲丹」為表演者張雅淳頭飾主題。（李育昇提供）設計師李育昇以台灣特有種「細葉捲丹」為表演者張雅淳頭飾主題。（李育昇提供）

其中，張雅淳的表演服裝成為焦點，設計師李育昇透露，這套造型為此次大阪行限定設計，頭飾正面有細葉捲丹、背面為「臺字紋」，並結合「A-We」造型及台灣構樹元素製作髮簪，供張雅淳於演出時佩戴。

頭飾正面背面有李育昇經典設計「臺字紋」。（李育昇提供）頭飾正面背面有李育昇經典設計「臺字紋」。（李育昇提供）

李育昇接受本報專訪時解釋，細葉捲丹曾在台灣消失長達96年，後來因苗栗一場林地野火而被植物學家重新發現，身世具有特殊意義。他認為，這種植物的歷程像極了台灣人自我覺醒的過程，「忘記自己的名字近一世紀，在現代才開始甦醒、找回來」，因此選用細葉捲丹做為頭飾的主題。該造型上週四已在張雅淳演出《狩》時首次亮相，即有觀眾注意到。

大阪 We TAIWAN「文學之夜」暖場！張雅淳頭飾藏「限定彩蛋」 李育昇揭巧思拚場上週於大阪公會堂前演出《狩》，舞者廖苡晴（左起）、藝術設計師李育昇、
唸歌藝術家張雅淳。（李育昇提供）

李育昇回顧，在《狩》的拚場演出中，他依據日本的星期「曜日」系統，為舞者廖苡晴與唸唱歌手張雅淳設計不同服飾，每天主題各異。土曜日為國族正義與土地正義，頭飾以台灣島造型回應「土」的意涵；日曜日為轉型正義主題，選用太陽意象，並呼應曾出現在拍謝少年〈出巡〉MV的服飾，與電氣范謝將軍一同前進景美人權園區；月曜日則以台灣特有種夜行性昆蟲「姬長尾水青蛾」為靈感，此一外形華美的物種被動物學愛好者稱為「月神使者」；火曜日則呼應細葉捲丹「浴火重生」的身世，象徵回到人們視野。
土曜日為國族正義與土地正義，頭飾以台灣島造型回應「土」的意涵。（李育昇提供）土曜日為國族正義與土地正義，頭飾以台灣島造型回應「土」的意涵。（李育昇提供）月曜日則以台灣特有種夜行性昆蟲「姬長尾水青蛾」為靈感。（李育昇提供）月曜日則以台灣特有種夜行性昆蟲「姬長尾水青蛾」為靈感。（李育昇提供）日曜日選用太陽意象，以｢轉型正義」為主題，此套造型亦曾出現在拍謝少年〈出巡〉MV的服飾。（李育昇提供）日曜日選用太陽意象，以｢轉型正義」為主題，此套造型亦曾出現在拍謝少年〈出巡〉MV的服飾。（李育昇提供）

「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」將於8月10日正式開展。

