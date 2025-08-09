台南吳園「藝樹長青」展 徜徉色彩中思索人生

「藝樹長青」聯展在台南吳園，展期即日起至8月17日。（南市長青油畫學會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南吳園公會堂一場文化藝術的靜美盛宴，由南市長青油畫學會主辦的年度會員聯展，以「藝樹長青」為題，邀請民眾在畫作間徜徉、在色彩中思索，共同感受藝術與人生交織出的深刻節奏。

南市長青油畫學會推動全民美學深化與普及。（南市長青油畫學會提供）

這場展覽集結32位來自不同背景的藝術創作者，展出作品共計39幅，媒材涵蓋油畫、壓克力、複合媒材等。藝術家們藉由創作，轉化對自然萬物的細膩觀察、人生經歷的沉澱感悟，呈現出既深情又自由的畫面語言。無論是具象的風景描繪、抽象的情感流動，或融合意象與記憶的表現形式，皆展現出各自對「生命」、「時間」、「自然」的獨特詮釋。

「藝樹長青」聯展，呈現藝術家在歲月中耕耘與對這片土地的情感。（南市長青油畫學會提供）

「藝樹長青」的命名寓意深遠。藝術如同一株歷經風霜的老樹，紮根於生活的泥土中，年年抽枝展葉，枝幹雖老，心境卻長青。展覽以此為題，不僅是對創作者心境的寫照，也是對藝術生命力的一種期許與讚頌。每一筆每一色，都是藝術家在歲月中耕耘出的成果，也是對這片土地的情感回應。

南市長青油畫學會自2007年成立以來，始終秉持「生活即藝術、藝術即生活」的理念，推動全民美學的深化與普及。學會表示，展覽選址於擁有百年歷史的吳園公會堂，別具意義。吳園不僅是台南重要文化資產，更是藝文活動的重要據點。讓作品在此展出，不僅是對傳統與現代的融合，更為藝術與空間激盪出深度對話的場域。

「藝樹長青」聯展，展期即日起至8月17日。

