大阪文學之夜暖場驚喜！張雅淳靈感突發新編歌詞 「細葉捲丹」送上台灣祝福

唸唱歌手張雅淳於「We TAIWAN．文學之夜」現場演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」邁入第2周，在大阪市中央公會堂推出的「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展將於明（10）日正式開展。開幕前夕，文化部於今（9）日晚間舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳演出個人創作的〈老仙婆遊天庭〉，以其恩師、已故人間國寶楊秀卿為靈感，描繪師徒傳承與想像故事。

張雅淳接受本報獨家專訪時透露，配合設計師李育昇新設計的「細葉捲丹」冠，她在昨（8）日下午於日本當地臨時新編創了一段唸詞，並放入當晚的演出中。即使人在日本演出，也不忘把台灣放在心上，展現出她的創作才華。張雅淳表示，細葉捲丹曾在台灣消失近百年，後因野火重現，象徵在困境與淬鍊後的重生與自我覺醒。她希望透過這段歌詞，讓觀眾記住台灣的珍貴原生種植物，也將「浴火重生」的精神化為對台灣的祝福。

請繼續往下閱讀...

〈老仙婆遊天庭〉新編歌詞全文如下：

入去南天門了後

阿婆身綴仙女走

沿路美景看袂

仙境果然真美妙

咦，這蕊紅色百合花以早毋捌看過。

是啊，遮是台灣的細葉捲丹，金母娘娘專工種佇遮，等待機緣再現人間！

細葉捲丹紅花蕊

台灣原生實珍貴

百年之間絕芳跡

火燒了後煞閣開

毋驚火燒滴珠淚

業火煉了顛倒媠

如今現蹤有深意 養育湠根惜花枝

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法