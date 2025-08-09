自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

大阪文學之夜暖場驚喜！張雅淳靈感突發新編歌詞 「細葉捲丹」送上台灣祝福

2025/08/09 19:40

唸唱歌手張雅淳於「We TAIWAN．文學之夜」現場演出。（記者董柏廷攝）唸唱歌手張雅淳於「We TAIWAN．文學之夜」現場演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」邁入第2周，在大阪市中央公會堂推出的「爾來了！——魔幻台灣・文學之魂」展將於明（10）日正式開展。開幕前夕，文化部於今（9）日晚間舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳演出個人創作的〈老仙婆遊天庭〉，以其恩師、已故人間國寶楊秀卿為靈感，描繪師徒傳承與想像故事。

張雅淳接受本報獨家專訪時透露，配合設計師李育昇新設計的「細葉捲丹」冠，她在昨（8）日下午於日本當地臨時新編創了一段唸詞，並放入當晚的演出中。即使人在日本演出，也不忘把台灣放在心上，展現出她的創作才華。張雅淳表示，細葉捲丹曾在台灣消失近百年，後因野火重現，象徵在困境與淬鍊後的重生與自我覺醒。她希望透過這段歌詞，讓觀眾記住台灣的珍貴原生種植物，也將「浴火重生」的精神化為對台灣的祝福。

〈老仙婆遊天庭〉新編歌詞全文如下：

入去南天門了後

阿婆身綴仙女走

沿路美景看袂

仙境果然真美妙

咦，這蕊紅色百合花以早毋捌看過。

是啊，遮是台灣的細葉捲丹，金母娘娘專工種佇遮，等待機緣再現人間！

細葉捲丹紅花蕊

台灣原生實珍貴

百年之間絕芳跡

火燒了後煞閣開

毋驚火燒滴珠淚

業火煉了顛倒媠

如今現蹤有深意　養育湠根惜花枝

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應