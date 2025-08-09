台灣吉祥物a-We攻日！「TAIWAN PLUS」開市排隊逾2小時 粉絲瘋搶全套周邊

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集今（9）日開市。市集開放前大批粉絲耐著33度高溫排隊搶購周邊。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕由中華文化總會舉辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集，今（9）日下午3點在大阪中之島公園熱鬧開市。文總攜手文化部率領超過百家台灣品牌進軍大阪，開市前2小時，就有大批民眾提前排隊，搶購超人氣吉祥物a-We系列周邊商品，現場人潮不斷，熱度直衝社群討論榜。

超人氣吉祥物a-We系列周邊商品包含娃娃、扭蛋、四入徽章、貼紙、手機殼、襪子等。（記者董柏廷攝）

最受矚目的，是娃娃、扭蛋、4入徽章、貼紙、手機殼、襪子等周邊商品，不少粉絲直接一次打包，收藏a-We全套商品，也有人特地從其他縣市趕來現場，搶在開幕首日入手限定款，展現a-We的超人氣。

不少粉絲直接一次打包，收藏a-We全套商品。（記者董柏廷攝）

文總表示，今年活動參展品牌數突破百家創歷屆新高，其中有超過50個品牌首次參加，涵蓋手作、設計、文創、美食等多元領域，讓日本民眾一次感受台灣文化的多彩面貌。更首次延長至2個周末舉辦，目標打造台日文化交流的新高峰。

文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集首度移師大阪，在中央公會堂公園登場。（記者董柏廷攝）

除了中之島現場，a-We相關周邊商品也同步於VS.場館、TAIWAN PLUS文總攤位、世博TW館神農限定店實體販售，並上架至Pinkoi「We TAIWAN」設計館（www.pinkoi.com/store/gacctw），消費滿額還可獲得限定「一卡通-大阪關西世博卡」（款式隨機），讓不在大阪的粉絲也能參與這波搶購熱潮。

大阪活動將持續至下周，無論是想感受台灣創意能量，還是衝著a-We魅力而來的粉絲，都能在中之島找到滿足與驚喜。

