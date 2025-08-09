自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

酸奶宴、曬大佛 藏曆「雪頓節」將至 台灣在此應景展演

2025/08/09 16:27

4位喇嘛於《傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術》特展展場以各色彩沙合力繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。（文化部提供）4位喇嘛於《傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術》特展展場以各色彩沙合力繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕蒙藏文化館現正展出「傳承之美－永恆的蒙藏宗教與藝術」特展，以「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」及「蒙藏工藝」4大主題，展出各式佛像雕塑、唐卡、法器及日常生活配飾等工藝器具，現場參考西藏「曬大佛」展示形式，陳列全長達578公分的大唐卡〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉館藏，並邀請4位喇嘛以各色彩沙繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。

由於展期內的8月23日適逢藏曆6月30日，是2025年「雪頓節」開端，因此，蒙藏文化中心將於當日在蒙藏文化館舉辦一年一度的「西藏雪頓節」文化體驗活動，邀請民眾一同體驗西藏傳統文化的獨特魅力，感受雪頓節的歡樂氣氛，認識藏人傳統宗教節慶與生活文化。

4位喇嘛以各色彩沙合力現地繪製完成的「沙壇城」。（文化部提供）4位喇嘛以各色彩沙合力現地繪製完成的「沙壇城」。（文化部提供）

蒙藏文化中心表示，雪頓節在藏語的意思是吃酸奶的節日，是藏人隆重盛大的宗教民俗節日，主要活動包括曬大佛、藏戲、逛林卡等。蒙藏文化館也推出「走進雪頓節：一場結合信仰、戲劇與樂舞的高原盛典」講座、「藏戲面具DIY」，因報名相當踴躍，未能即時報名者，當天也提供藏式奶茶體驗、金剛舞祈福儀式、西藏舞蹈表演可欣賞。詳情可詢官網。（https://event.culture.tw/MOC

