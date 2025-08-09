克國國會議員力助台灣文化外交走更遠 這些經典民謠感動當地人

歐洲台灣文化年活動，促成台灣合唱團首登克羅埃西亞路德布雷格文化中心演出。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕駐奧地利代表處策劃並執行的歐洲台灣文化年系列演出持續進行中，來自高雄市的台灣合唱團，於8月8日晚間應邀在克羅埃西亞路德布雷格（Ludbreg）文化中心演出。

包括〈阿里山之歌〉、〈馬蘭姑娘〉等民謠，還有深具意義的〈主禱文〉和〈阿們〉等宗教歌曲，展現台灣音樂的多樣性與深度。其他值得一提的曲目包括〈淡水河畔〉和〈相思雨〉，這些歌曲不僅在台灣廣為人知，而〈叫做台灣的搖籃》和〈嘸通嫌台灣》等歌曲，傳達台灣人民對故鄉的熱愛與對未來的希望。

請繼續往下閱讀...

克國國會議員兼路德布雷格市長畢里曲（左）大力協助此次演出。（駐奧地利代表處提供）

自上任後便致力推動台灣在歐洲文化外交的駐奧地利大使劉玄詠表示，本場演出是克羅埃西亞專場活動，也是台灣與克羅埃西亞雙方共同促成的重要文化交流。劉玄詠說，在沒有邦交、也沒有設辦事處的地方，此次能順利「攻克」，要非常感謝克國國會議員兼市長畢里曲（Dubravko Bilic）先生的大力幫忙，未來隨著兩國關係的深化，將繼續透過類似的藝文交流，為兩國人民提供更多互動以增進彼此情誼。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法