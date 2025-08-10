自由電子報
縱谷大地藝術季《大地之眼》攝影比賽開跑 首獎2萬元

2025/08/10 11:30

水保署台東分署今年特別舉辦「縱谷大地藝術季《大地之眼》攝影比賽」，歡迎大家一起尋訪縱谷的藝術風景與感動。圖為今年的作品〈時光列車〉。（記者周幸叡攝）水保署台東分署今年特別舉辦「縱谷大地藝術季《大地之眼》攝影比賽」，歡迎大家一起尋訪縱谷的藝術風景與感動。圖為今年的作品〈時光列車〉。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025「漂鳥197-縱谷大地藝術」已經開展，今年第7屆共有12件作品，加上前幾屆仍保留下來的作品，來到花東縱谷，到處都有融入地景的藝術品可欣賞。為了鼓勵民眾以鏡頭捕捉自然景觀與大地藝術的和諧交融之美，並透過影像表達對大地的敬意與愛護，水保署台東分署今年特別舉辦「縱谷大地藝術季《大地之眼》攝影比賽」，拍攝主題以今年的地景藝術作品為主，展現藝術與自然融合的獨特視角，所有喜愛攝影與藝術的人皆可參與，1件藝術作品限投稿2張，報名作品及報名表以線上報名為主，於9月15日17：00前填寫完成報名google表單，並將作品寄達主辦單位指定電子郵件即可完成報名，預計10月16日於萬物糧倉官網及粉絲專頁公布得獎名單，首獎2萬元。

縱谷大地藝術季《大地之眼》攝影比賽開跑 首獎2萬元2025「漂鳥197-縱谷大地藝術」共有12件作品，圖為今年的作品〈祈福〉。
（記者周幸叡攝）

水保署台東分署表示，此次比賽報名作品及報名表以線上報名為主，將聘請學者專家擔任委員會進行評審，評審標準包含：作品詮釋及創意性（30%）、作品與主題關聯性（20%）、作品美感與環境融合（30%）、作品概念深度（20%），將選出1至3名各1名，獎金依次為2萬元、1萬元及5千元，及獎狀1幀；另選5名佳作，贈獎金2千元及獎狀。歡迎大家舉起相機，捕捉花東這片土地的詩意與力量，讓大家一起看見縱谷的藝術風景與感動。相關比賽內容及報名事宜詳詢報名google表單

