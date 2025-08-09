銀座140年頂級天婦羅名店「銀座天國」 首度登台4天客座

擁有140年歷史的頂級天婦羅名店「銀座天國」，創業以來首度走出日本，首站選在大倉久和大飯店進行客座。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕來自東京銀座、擁有140年歷史的頂級天婦羅名店「銀座天國」，首度跨海來台，從8月19至22日，於大倉久和大飯店進行為期4天的客座，為台灣的賓客獻上料理人精神與時令食材完美融合、傳承百年的極致天婦羅饗宴。客座期間推出「天婦羅吧台」，有橘套餐、花套餐，以及「和食座位區」的天丼；銀座天國此次更特地為大倉久和大飯店製作限定天重，席次有限需提前預約，錯過只能親自到日本品嘗。

「銀座天國 栞」花套餐。（大倉久和大飯店提供）

銀座天國天丼。（大倉久和大飯店提供）

自明治18年（1885年）於東京銀座創業以來，銀座天國歷經日本5個年號的更迭，始終秉持料理人精神，專注於天婦羅技藝的傳承與創新。百餘年來，品牌持續精進烹調技藝，為賓客提供多樣化的天婦羅饗宴──從經典、精緻套餐在吧台前即時享用的現炸天婦羅，銀座天國深受世界賓客推崇，被譽為日本頂級天婦羅品牌之一。為回應賓客對天婦羅品質與臨場體驗的高度期待，銀座天國第3代傳人於昭和41年（1966年）創立「銀座天國 栞」，打造專屬吧台座席，結合視覺與味覺的極致感官饗宴。本次來台客座，「銀座天國 栞」也同步登場，賓客可於吧台前欣賞料理人天婦羅的精湛手藝，一邊品嘗甫起鍋的酥香天婦羅，一邊沉浸於視覺、聽覺與味覺交織的美好饗宴。

「銀座天國 栞」打造專屬吧台座席，提供結合視覺與味覺的極致感官饗宴。（大倉久和大飯店提供）

最讓賓客難以忘懷並且一試成主顧的，正是銀座天國那碗傳承百年的特製醬汁，更有「天丼的靈魂」美譽；「絕不能改變這個味道」是銀座天國歷代傳人世代恪守的家訓。為了守住這份傳統，每一傳人都是每日親自嚴格檢查天婦羅與秘傳醬汁的味道。這碗百年醬汁目前傳承到第5代，只為確保風味如初、口感不變，這碗醬始終維持在持續加熱的狀態，並且穩定保持在最佳溫度。當香酥現炸的天婦羅遇上熱騰騰的米飯，再淋上這碗靈魂醬汁，一口入魂，堪稱極致絕配。更多相關訊息詳詢大倉久和大飯店官網。

