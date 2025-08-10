自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

土庫曾有「不夜城」美稱！8位土庫青年帶領民眾走進時光迴廊

2025/08/10 17:32

8位平均年齡23歲土庫青年，將多年田野調查整理規劃「土庫夜卡古」故事展，帶領民眾認識土庫一天生活樣態外，更是重溫5、60年代土庫為何被稱為不夜城秘密。（記者李文德攝）8位平均年齡23歲土庫青年，將多年田野調查整理規劃「土庫夜卡古」故事展，帶領民眾認識土庫一天生活樣態外，更是重溫5、60年代土庫為何被稱為不夜城秘密。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林土庫鎮8位平均年齡23歲青年，將多年田野調查資料整理，在萬得醫院規劃「土庫夜卡古」故事展，帶領民眾認識土庫一天生活樣態外，更是揭開5、60年代土庫為何被稱為不夜城秘密。策展人郭冠宏表示，展覽即日起至8月24日止，盼能夠用展與當地民眾不斷對話交流。

郭冠宏表示，多年來田野調查發現土庫曾是雲林縣的商業重鎮，街區的商業活動主要都圍繞在第一市場周邊進行，特別在1950年代，匯集了百貨商行、小吃，甚至還有戲院、餐館酒樓等，造就當時「不夜城」的美稱，隨著當地的明星戲院歇業後，逐漸褪下回歸純樸小鎮。

郭冠宏說，土庫擁有豐厚的文化資產及能量，因此想透過特展讓更多人認識當地生活風貌，如此展覽時重現土庫鎮街區一天，從早上菜市場、近中午的開門的店家，到晚上到戲院看戲、酒樓小酌的夜生活，希望重啟民眾與地方的連結，讓土庫老街不再只是記憶的場域。

負責美編設計的李亞峻表示，如回顧土庫的前世今生，除了列舉每個年代重要大事外，更是利用蜿蜒的曲線表達土庫走過繁榮、沒落的時間軸，更透過超過20個看板，介紹當地特色、店家。透過靜態展也可以牽起與當地長輩的對話，將他們印象中的故事與青年們交流，促成豐富文史調查的資料。

郭冠宏表示，展覽期間更推出活動集章活動，民眾可走訪指定的12個商家，集滿12章後可以兌換限量特展紀念品，盼盼展覽活動讓民眾一邊集章，一邊探索土庫老街。

